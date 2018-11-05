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05/11/2018 16:23

【科創板】齊魯資管：設科創板時機佳，市場估值低推註冊制衝擊小

　　《經濟通通訊社５日專訊》首屆中國國際進口博覽會今日在上海開幕，國家主席習近平在開
幕式上表示，將在上交所設立科創板並試點註冊制。
　　中泰證券旗下齊魯資管首席經濟學家李迅雷表示，目前是設立科創板的最佳時機，有利於吸
引外資進入。市場估值較低時推出註冊制試點對市場衝擊較小。
　　李迅雷認為，科創板將替代此前的戰略新興板。他同時提醒投資者，未來註冊制推出後，股
票供給將大量增加。投資者應該更關注上市公司的業績質量及未來盈利的預期，而不是炒作，對
市場要更加理性，更加注重估值和未來的發展空間。（ｂｉ）

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