【ＦＯＣＵＳ】大大進博會承諾擴開放，惟「大海論」暗示不懼反面

【ＦＯＣＵＳ】中國於改革開放４０周年之際祭出的大動作－－被稱作「傾舉國之力」的首

屆國際進口博覽會（ＣＩＩＥ）今早在上海開幕。國家主席習近平發表主題演講時稱，預計未來

１５年，中國進口商品和服務將分別超過３０萬億和１０萬億美元；在上交所設立科創板並試點

注冊制；增設上海自貿區新片區及推進海南自貿港等。

不過，演講並未發出有利中美貿易戰緩解的信號，有關「經歷了５０００多年的艱難困苦，

中國依舊在這兒！面向未來，中國將永遠在這兒！」的表述更引人遐想；而侵侵與他的智囊團隊

就「習特會」前景的意見相左，亦愈來愈顯示「特朗普式Ｓｗｅｅｔ Ｔａｌｋ」可能只是意在

「箍票」而已。

鑑於華府的要求不單是北京首肯購買更多美國貨品，更尋求中國進行結構性改革，當局會否

因應大大講話於月底前推出「進一步降低關稅」、「持續放寬市場准入」、「懲處侵犯知識產權

行為」的具體措施推出，料成習特會成敗關鍵。



＊未來１５年擬進口３０萬億美元商品＊



繼２０１７年１月達沃斯論壇年會表明中國將在未來５年從全球進口８萬億美元商品後，大

大最新演講再將未來１５年商品進口額加碼至３０萬億美元，另有１０萬億美元服務。此外並提

出進一步擴大開放五大舉措，包括激發進口潛力、持續放寬市場准入、營造國際一流營商環境、

打造對外開放新高地、推動多邊和雙邊合作深入發展。

不過，相關舉措會否被美方視作「重大、徹底、及時（ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ、

ｓｗｅｅｐｉｎｇ、ｔｉｍｅｌｙ）」的改革，仍屬見仁見智。而大大演講「中國經濟是一片大

海……狂風驟雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海」的比喻等，亦似暗示中國不懼與美國反面，

滬指跌幅隨後擴大至逾１％，恆指跌幅亦擴大至７００點。

ＰＩＭＣＯ的全球策略師Ｇｅｎｅ Ｆｒｉｅｄａ就指，當關注中美爭議本質，就會明白短

期內不可能有重大突破。貿易諮詢公司Ｃｏｍｐａｓｓ Ｐｏｉｎｔ的政策分析師

Ｉｓａａｃ Ｂｏｌｔａｎｓｋｙ亦稱，推動中美貿易緊張局勢的根本問題相當複雜和有爭議，

「很難相信一通電話會改變這個模式。」



＊智囊意見相左，悲觀情緒或快速反彈＊



另一邊廂，侵侵與他的智囊團隊就「習特會」前景的意見相左，愈來愈顯示「特朗普式

Ｓｗｅｅｔ Ｔａｌｋ」可能只是意在「箍票」而已，特別是針對農業、鋼鐵州的選民釋放貿易

戰緩和的利好。在侵侵的出口術下，ＮＢＣ及ＷＳＪ的民調就顯示，民主黨於中期選舉的領先優

勢已由１０月的９個百分點最新降至１１月的７個百分點。

無論是白宮經濟顧問庫德洛還是貿易顧問納瓦羅，皆對習特會看法保守。前者指，不要指望

會談能達成詳細貿易協議，「沒有很大的動作，沒有什麼大事，我們並未接近達成協議」；後者

則指與中國的貿易談判比與其他國家都更艱難。

分析師就警告，如果民主黨真的勝出眾議院，那麼侵侵可能會重新回到他的核心問題即對

華企硬，那麼對中國的貿易悲觀情緒可能會快速反彈。（經濟通通訊社 俞瑾）

