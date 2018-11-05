《融天納地－溫天納》Ａ股投資者的變化

《融天納地》隨著Ａ股對外開放，對美股等環球市場變動反應愈來愈敏感。當中，外資有出

現波動操作，及時兌換收益。另一方面，人民幣貶值、美債收益率上升等因素，亦導致外資流出

。



近期人民幣持續貶值，９月、１０月，通過港股通的南下資金結束了長期淨賣出局面，出現

遞增式淨買入，分別達到６５億港元和９２億港元。不過，歷史走勢顯示投資情緒主要受本國經

濟發展、政策方向、預期等因素所影。



近期，內地新政策均利好，中央層面和地方政府均紛紛出台政策，為上市公司股權質押紓困

。筆者在接受內地證券時報專訪時曾指出，外資會看重中央政府對Ａ股市場接近底部的表態，而

近期內地經濟發展也好於外部市場預期。不過，正面信息的背後，同時也有美元加息、流動性收

緊等方面的擔憂考慮，兩方觀點持續博弈。



從成交情況來看，外資在Ａ股的話語權逐漸擴大。１０月份北上資金佔滬市成交額高達

１２％，加上ＭＳＣＩ及富時先後將Ａ股納入旗下指數，接著滬倫通即將在年底前上路，將為Ａ

股帶來更新增資金。截至１１月２日，北上資金累計淨買入Ａ股滬、深股通標的已達６０４５億

元，同比２０１７年同期增加了超過８成規模。從整體規模來看，外資已經成為Ａ股重要的機構

力量。



中國人民銀行最新統計數據顯示，截至９月份境外機構和個人持有境內人民幣金融資產中，

持有股票資產達１﹒２８萬億元，成為僅次於債券成為外資第二大資產配置。股票配置規模雖然

環比下有所下降，整體同比去年同期增持了約２５％。



另一方面，在外資持續流入之際，內地主要機構卻在收縮戰線。參考內地統計，在上市公司

前十大股東中，今年第三季度基金持倉市值環比減少７４２６億元。整體公募基金持倉規模降至

１﹒７１萬億元，佔基金資產總值佔比環比下降。



目前，北上資金與ＱＦＩＩ組成的外資在Ａ股流通股佔比已經達到３﹒２５％，幾乎與保險

社保重倉佔比相持平，僅次於主動公募基金，反超了國家隊重倉佔比規模。也就是說，外資可能

有可能已經成為Ａ股第二大機構力量。



目前Ａ股在全球資產配置中仍處於低位，隨著持續資本開放，加上內地公募力量相對有限，

外資對Ａ股的影響的是持續的。不過，相比港股市場，Ａ股還並沒有完全開放，外資會成為重要

力量，但不會是決定力量。



整體來看，外資的投資風格偏向於穩健為主，配置在Ａ股市場主要是長線資金。外資對Ａ股

的長期影響是把雙刃劍，一方面起到積極的推動促進作用，另一方面如果外資一旦受到國際政治

、經濟等不確定性因素的干擾後快速撤離，將有機會產生推波助瀾作用。在引導外資的運用上，

對外資需要警惕，內生性的投資增長才是未來Ａ股市場發展的關鍵。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

