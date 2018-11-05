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即市新聞

05/11/2018 10:30

《融天納地－溫天納》Ａ股投資者的變化

　　《融天納地》隨著Ａ股對外開放，對美股等環球市場變動反應愈來愈敏感。當中，外資有出
現波動操作，及時兌換收益。另一方面，人民幣貶值、美債收益率上升等因素，亦導致外資流出

　
　　近期人民幣持續貶值，９月、１０月，通過港股通的南下資金結束了長期淨賣出局面，出現
遞增式淨買入，分別達到６５億港元和９２億港元。不過，歷史走勢顯示投資情緒主要受本國經
濟發展、政策方向、預期等因素所影。
　
　　近期，內地新政策均利好，中央層面和地方政府均紛紛出台政策，為上市公司股權質押紓困
。筆者在接受內地證券時報專訪時曾指出，外資會看重中央政府對Ａ股市場接近底部的表態，而
近期內地經濟發展也好於外部市場預期。不過，正面信息的背後，同時也有美元加息、流動性收
緊等方面的擔憂考慮，兩方觀點持續博弈。
　　
　　從成交情況來看，外資在Ａ股的話語權逐漸擴大。１０月份北上資金佔滬市成交額高達
１２％，加上ＭＳＣＩ及富時先後將Ａ股納入旗下指數，接著滬倫通即將在年底前上路，將為Ａ
股帶來更新增資金。截至１１月２日，北上資金累計淨買入Ａ股滬、深股通標的已達６０４５億
元，同比２０１７年同期增加了超過８成規模。從整體規模來看，外資已經成為Ａ股重要的機構
力量。
　　
　　中國人民銀行最新統計數據顯示，截至９月份境外機構和個人持有境內人民幣金融資產中，
持有股票資產達１﹒２８萬億元，成為僅次於債券成為外資第二大資產配置。股票配置規模雖然
環比下有所下降，整體同比去年同期增持了約２５％。
　
　　另一方面，在外資持續流入之際，內地主要機構卻在收縮戰線。參考內地統計，在上市公司
前十大股東中，今年第三季度基金持倉市值環比減少７４２６億元。整體公募基金持倉規模降至
１﹒７１萬億元，佔基金資產總值佔比環比下降。
　　
　　目前，北上資金與ＱＦＩＩ組成的外資在Ａ股流通股佔比已經達到３﹒２５％，幾乎與保險
社保重倉佔比相持平，僅次於主動公募基金，反超了國家隊重倉佔比規模。也就是說，外資可能
有可能已經成為Ａ股第二大機構力量。
　　　
　　目前Ａ股在全球資產配置中仍處於低位，隨著持續資本開放，加上內地公募力量相對有限，
外資對Ａ股的影響的是持續的。不過，相比港股市場，Ａ股還並沒有完全開放，外資會成為重要
力量，但不會是決定力量。
　　
　　整體來看，外資的投資風格偏向於穩健為主，配置在Ａ股市場主要是長線資金。外資對Ａ股
的長期影響是把雙刃劍，一方面起到積極的推動促進作用，另一方面如果外資一旦受到國際政治
、經濟等不確定性因素的干擾後快速撤離，將有機會產生推波助瀾作用。在引導外資的運用上，
對外資需要警惕，內生性的投資增長才是未來Ａ股市場發展的關鍵。
《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》

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