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即市新聞

05/11/2018 09:51

《匯市一周－徐惠芳》非農數據造好，外幣整固，觀望澳紐美議息

　　《匯市一周》本周，環球風險事件眾多，焦點為周二（６日）美國中期選舉、澳洲聯儲１１
月利率會議，周四（８日）紐西蘭聯儲１１月利率會議、美聯儲１１月利率會議，並發表貨幣政
策聲明。展望今日（５日），將有多項數據公布，中國１０月ＰＭＩ、英國１０月ＰＭＩ、美國
１０非製造業ＰＭＩ，日本央行行長黑田東彥和加拿大央行行長波洛玆將發表講話。
　
　　國際貿易危機風險降低，避險需求下降，澳元和紐元等商品貨幣走高。澳元呈震盪格局，在
近日高位徘徊。日圖顯示，１０天、２０天線和５０天線均向上。技術上，匯價收於５０天線以
上，並升穿保歷加通道上軸，趨勢轉強。紐元呈震盪格局，同樣在近日高位徘徊。日圖顯示，
１０天、２０天線向上，５０天線趨平。技術上，匯價收於５０天線以上，並升穿保歷加通道上
軸，趨勢走強。
　
　　美國１０月非農業就業人數報２５萬，遠勝上月１３﹒８萬。原因是美國私人就業人數大幅
攀升至２４﹒６萬人數。雖然就業人數上升，但失業率沒見改善，維持３﹒７％。平均工資按年
同期增長，從２﹒８％上升至３﹒１，但按月率計算只有０﹒２％，較上月０﹒３％略低，而且
出現三個月持續放緩跡象，這情況有可能影響美國通脹發展。
　
　　本周二為美國中期選舉投票，料受選舉結果影響，市場波動性將增大。美匯指數上周自９７
水平大幅回落至９６邊緣，趨勢整固。ＣＭＥ美聯儲觀察顯示，美聯儲今年１２月加息２５個基
點至２﹒２５％至２﹒５％區間的機會為６９﹒７％，觀望中期選舉後，美聯儲的貨幣政策。外
幣、商品上周反撲。
　
　　歐元區１０月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ終值５２，為逾兩年來最低，因出口訂單自
２０１４年底以來首次下滑，進一步證明歐元區經濟下滑。歐洲央行宣布重啟旨在扶助銀行業的
ＴＬＴＲＯ措施，令市場擔心意大利銀行業危機重燃，這對歐洲貨幣構成額外打壓。法國和德國
兩個歐洲最大經濟體同時間出現經濟增長放緩，另外意大利的工廠活動亦有萎縮。歐元在１﹒１
４００水平上落，趨勢整固，上方阻力１﹒１４６５、１﹒１５３５，下方支持１﹒１３５５。
　
　　美國能源資料協會（ＥＩＡ）公布，１０月美國原油每日產量增加４１﹒６萬桶至紀錄高位
１１３４﹒６萬桶。供應充裕，紐約期油受壓，連跌４周，自每桶７５美元回落至６３﹒５０美
元左右，趨勢往下，上方阻力６６﹒３０、６８﹒８０美元。
　
　　世界黃金協會（ＷＧＣ）表示，第三季度全球央行黃金儲備增長１４８﹒４噸，按年上升
２２％，黃金ＥＴＦ在第三季度減少１０３﹒２噸，金條和金幣需求按年增長２８％。金價在每
盎司１２３５美元整固，上方阻力１２４６美元、１２６５美元，下方支持１２１５、１１９２
美元。《國泰君安外匯有限公司分析員　徐惠芳》

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