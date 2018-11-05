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即市新聞

05/11/2018 11:03

《金石為開－黃威》金價驚險回升，市場聚焦中期選舉

　　《金石為開》上周黃金經歷了過山車走勢。由於美國公布的經濟數據幾乎一致向好，美元一
度拉升至９７上方。同時全球股市均出現不俗反彈，且特朗普對中國釋放出善意訊號，避險情緒
有所緩解，導致金價於周初連番下跌。不過英國脫歐問題出現新進展，英鎊吹響非美貨幣的反攻
號角，令美元指數高位跳水，黃金收復了周內大部分跌幅，全周累計下跌０﹒２％。
　
　　歐洲當前的局勢仍然不穩定。歐元區三季度ＧＤＰ季環比初值僅０﹒２％，創２０１４年以
來最低增速，低於預期的０﹒４％。其中意大利三季度ＧＤＰ環比零增長，意大利將更有理由堅
持原先的財政預算案，但也會加重與歐盟之間的分歧。另外德國總理默克爾表示於２０２１年總
理任期結束後將不會謀求任何政治職位，加劇了市場對於歐洲經濟前景的擔憂。歐元貨幣的疲軟
一度將美匯指數推升至年內新高的９７﹒２，好在英國脫歐談判傳有突破，加之英央行會議紀要
暗示加息，英鎊帶領非美貨幣大漲，才挽回了周初劣勢。
　
＊美聯儲預計按兵不動＊
　
　　不過美國１０月非農數據依舊亮眼，除了就業人口新增２５萬遠超預期的２０萬，薪資同比
增長３﹒１％創下了約九年半新高。這對美國的經濟前景十分有利，且會進一步鞏固加息預期。
歐洲和美國的差距拉大，將繼續維持美元的相對強勢，中期對黃金不利。只是短線市場更加關注
本周的中期選舉，因此對數據反應暫時有限。
　
　　走勢上看，金價經過上周的大幅波動後暫時穩定下來，回到１２２８至１２３８美元的震盪
區間，進入觀望狀態，等待突破。周線圖上金價升勢停滯，ＲＳＩ在５０一線遇阻，中線仍有待
確認轉好。本周市場焦點自然是美國中期選舉，預計共和黨將維持參議院多數席位，但民主黨有
望奪取眾議院的多數席位。美聯儲則預計按兵不動，會議看點不多。
《六福金融分析師　黃威》

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