《陶冬天下－陶冬》工資增長加速，中期選舉殺到

《陶冬天下》美國就業報告和中美貿易糾紛攪動著市場的情緒，不過最重要的是倒楣的

１０月份終於過去了，儘管個別上市公司業績可能不理想，美股還是走出５月以來最好的單周表

現，中國Ａ股和香港Ｈ股更出現了報復式反彈，全球風險資產市場上演了一出ｒｉｓｋ ｏｎ大

戲。前周最大的市場故事是美國非農數據，其中單位工資增長加速至３﹒１％，市場一方面慶賀

強勁的增長與消費前景，另一方面擔心通貨膨脹風險。股市氣氛改善的同時，債市出現資金流出

，１０年期國債利率上升到３﹒２１％。美國總統與中國國家主席互通電話，市場對貿易糾紛在

月底阿根廷峰會上得到解決有所憧憬，不過上周五（２日）白宮經濟顧問就對市場的樂觀情緒潑

了一點冷水。英格蘭銀行行長表示如果英國可以達成軟脫歐，則可能提高利率，英債受到沽壓。

沙特謀殺記者事件繼續發酵，伊朗石油禁運在即，石油價格受壓。風險因素稍緩，黃金價格繼續

堅挺。



本周二（６日）美國舉行中期大選，這是今年全球最大的政治事件，眾議院全部４３５個議

席和參議院３４個議席將進行改選，同時有３９個州的州長也將改選，其結果將影響美國的行政

、立法政治生態。Ｒｅａｌ Ｃｌｅａｒ Ｐｏｌｉｔｉｃｓ的民意調查結果顯示，共和黨在

１１月份選民支持度有所上升，有望奪下參議院５０議席，而在眾議院有把握的議席中民主黨佔

２０３席ｖｓ共和黨１９６席，最終鹿死誰手取決於目前形勢尚不清楚的３６席，民主黨在爭取

眾議院多數席位上稍佔上風，但是優勢並不明顯，共和黨有可能翻盤。筆者認為以近年所見的誤

差度，民意調查的精準度不可太相信，只能說民主黨略有優勢，但是特朗普政府的施政以及勞工

市場的旺景給共和黨添了一點分。如果民主黨拿下眾議院，白宮的施政能力會受到較大的打擊，

國會甚至出現彈劾特朗普，不過特朗普下台的機會微乎其微。如果共和黨保住眾議院，則美股可

能低位反彈，市場對特朗普的認可度比美國政壇更高。



１０月份非農就業增加了２５０Ｋ，ｖｓ市場預測中位數２００Ｋ和上期的１３４Ｋ。此數

字受到上月颶風的干擾，不可完全做準。真正令市場感受到壓力的是時薪增長上升到環比

３﹒１％，上次出現「三字頭」的工資增長是２００９年，當時的基數受到雷曼危機的影響，這

次是真金實銀的工資加速。瑞信分析顯示，低端勞工的工資上漲大幅加快，超出了專業人士的幅

度，這是過去十年所未有的。這種變化對美國的消費前景十分有利，ＧＤＰ增長可望維持強勁（

會較之前兩個季度的超強數值略有回落）勢頭，利好股市。但是工資上漲擴散勢必帶來更大、更

廣泛的通貨膨脹壓力，美國貨幣政策決策者正遭受更大的壓力，不僅今年１２月加息在所難免，

明年恐怕也需要加息多過兩次，利空債市。儘管工資上漲結論需要觀察更多的數據點，筆者認為

美國成本拉動型通脹會突破電子商貿所帶來的緩衝網，令核心ＣＰＩ明顯超出聯儲的政策目標，

通貨膨脹預計成為明年資產市場的一大主題。



本周市場焦點：美國中期選舉，筆者預計共和黨維持參議院多數席位，民主黨有望奪下眾議

院多數席位，但是其領先優勢甚小，共和黨保住兩院的多數議席也有可能。美國會將對伊朗制裁

範圍擴展到能源領域，伊朗如何反應對油價可能有影響。美國和澳大利亞央行例會，利率政策均

不會有變。英國第三季度ＧＤＰ數據和中國１０月份出口、通脹數據也值得關注。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

