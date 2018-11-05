【本港經濟】經濟師：末季ＧＤＰ增長低於２％；增長動力或再減退

《經濟通通訊社５日專訊》香港私營經濟的景氣度於第四季初持續惡化。新增業務繼續大幅

下跌，催使企業減產；而需求疲軟也導致企業調低庫存和人力的水平。

積壓工作量隨銷情下滑而遞減，騰出更多備用的產能；但貨品延誤供應的情況卻依然出現，

這普遍與天氣因素、存貨短缺有關。此外，由於整體投入成本回漲，但產出價格卻繼續下跌，兩

個背道而馳的指標構成了價格的混合圖。

經季節調整後，１０月份日經香港採購經理指數（ＰＭＩ）由９月份的４７﹒９回升至４８

﹒６，顯示第四季度開局的基調偏軟；而最新讀數也反映營商環境已進一步轉差。



＊中國市場呈２０１６年４月以來最大緊縮＊



ＩＨＳＭａｒｋｉｔ首席經濟師Ｂｅｒｎａｒｄ Ａｗ表示，第四季初，貿戰與關稅事宜繼

續拖累香港的市場需求。最新日經ＰＭＩ數據顯示，香港私營經濟的景氣度繼續轉差。

新業務與產出量皆連跌７個月，進一步打擊了企業的經營信心。由於繼續看淡經營前景，企

業因此縮減了採購活動和聘僱的規模。



＊第四季度ＧＤＰ增長低於２％＊



此外，人民幣貶值削弱了中國的採購能力，對港產貨品與服務的內需亦因而大減。

最新ＰＭＩ調研報告保持跡象顯示，第四季度本地生產總值（ＧＤＰ）增長低於２％；而衡

量經營信心、新增訂單量等前瞻性指標則反映，增長動力有可能在未來數月進一步減退。

調查數據顯示，１０月份的客戶需求偏軟。企業透露，新增工作量減少，原因之一是中國內

需急跌。新業務總量的跌幅雖較９月份放緩，但整體仍然顯著。

值得留意的是，中國市場呈２０１６年４月以來的最大緊縮，而企業就此也調減了生產量。

不單積壓工作量隨新接工作量減少而再度下跌，就是投入品採購量與員工規模亦於１０月份應聲

下調。今年以來，尚未錄得就業增長。（ｃｙ）

