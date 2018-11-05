《經濟通通訊社５日專訊》中原地產表示，分行最新促成一宗又一居交投，單位為２８座低
層Ｇ室，實用面積５２２平方呎，建築面積６５２平方呎，採三房套房間隔，單位座向南方，最
初開價１０８０萬元，逐步降價至９５５萬元成交，累減１２５萬元，單位折合實用呎價１８２
９５元。
原業主於２０１４年１２月以８１９萬元購入上址，持貨近４年，現沽貨帳面獲利１３６萬
元離場，單位升值１６％。（ｃｙ）
05/11/2018 12:37
【本港樓市】又一居低層套三房戶累減１２５萬元，以９５５萬元沽
《經濟通通訊社５日專訊》中原地產表示，分行最新促成一宗又一居交投，單位為２８座低
層Ｇ室，實用面積５２２平方呎，建築面積６５２平方呎，採三房套房間隔，單位座向南方，最
初開價１０８０萬元，逐步降價至９５５萬元成交，累減１２５萬元，單位折合實用呎價１８２
９５元。
原業主於２０１４年１２月以８１９萬元購入上址，持貨近４年，現沽貨帳面獲利１３６萬
元離場，單位升值１６％。（ｃｙ）
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