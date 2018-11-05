《經濟通通訊社５日專訊》美聯物業（０１２００）表示，市場觀望氣氛濃厚，尖沙咀港景
峰有銀主單位以約１６００萬元成交，折合實用呎價約２﹒１萬元，低市價逾１０％。
上述成交單位為港景峰３座中層Ｂ室，實用面積７５０方呎，建築面積約１０５０方呎，屬
３房１套連儲物房間隔，單位屬銀主貨，據悉，銀行方面見市況波動，願意調減叫價，並以約１
６００萬元成交，折合實用呎價約２１３３３元，建築呎價約１５２３８元。（ｃｙ）
05/11/2018 17:09
【本港樓市】港景峰銀主盤沽出，三房１６００萬元售低市價逾一成
《經濟通通訊社５日專訊》美聯物業（０１２００）表示，市場觀望氣氛濃厚，尖沙咀港景
峰有銀主單位以約１６００萬元成交，折合實用呎價約２﹒１萬元，低市價逾１０％。
上述成交單位為港景峰３座中層Ｂ室，實用面積７５０方呎，建築面積約１０５０方呎，屬
３房１套連儲物房間隔，單位屬銀主貨，據悉，銀行方面見市況波動，願意調減叫價，並以約１
６００萬元成交，折合實用呎價約２１３３３元，建築呎價約１５２３８元。（ｃｙ）
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