【本港樓市】港景峰銀主盤沽出，三房１６００萬元售低市價逾一成

《經濟通通訊社５日專訊》美聯物業（０１２００）表示，市場觀望氣氛濃厚，尖沙咀港景

峰有銀主單位以約１６００萬元成交，折合實用呎價約２﹒１萬元，低市價逾１０％。

上述成交單位為港景峰３座中層Ｂ室，實用面積７５０方呎，建築面積約１０５０方呎，屬

３房１套連儲物房間隔，單位屬銀主貨，據悉，銀行方面見市況波動，願意調減叫價，並以約１

６００萬元成交，折合實用呎價約２１３３３元，建築呎價約１５２３８元。（ｃｙ）

