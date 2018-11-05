【企業盈警】宏安地產（０１２４３）中期盈利減少約４０％

《經濟通通訊社５日專訊》宏安地產（０１２４３）宣布，預期截至今年９月底止六個月盈

利按年減少約４０％，主要由於去年同期出售全資附屬之收益，及重新計量於一間合營保留的

５０％權益，而獲確認之其他收益減少所致

公司將於１１月底前公布業績。（ｈｍ）

