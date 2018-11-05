【企業盈警】威高國際（１１７３）料中期虧損降至最多２２００萬

《經濟通通訊社５日專訊》威高國際（０１１７３）宣布，預期截至今年９月底止六個月虧

損介乎約１７００萬元至２２００萬元，上年度則虧損４０３８﹒１萬元。公司將不遲於１１月

３０日公布業績。

該公司１０月已發盈警，預期六個月虧損按年減少超過４０％，主因化妝品業務之虧損有所

減少；成本控制改善；及投資物業之估值收益所致。（ｈｍ）

