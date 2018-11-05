【企業盈警】華信（０２５２）料中期溢利顯著減少，投資物業減值

《經濟通通訊社５日專訊》華信地產（００２５２）宣布，預期截至今年９月底止中期溢利

按年顯著減少，上年度賺４０１０萬元，主因投資物業公平價值變動產生之虧損，及因將集團旗

下酒店業務分拆，及於聯交所創業板獨立上市，所產生之上市費用所引致。公司將於本月公布業

績。（ｈｍ）

