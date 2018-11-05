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05/11/2018 07:53

【企業盈警】順興（０１６３７）料中期淨利大減，收益減少

　　《經濟通通訊社５日專訊》順興（０１６３７）宣布，預期截至今年９月底止六個月淨利潤
按年大減，上年度賺約２０２０萬元，主因若干目前手頭上獲授的項目，均處於實施的初期階段
，故確認收益減少；另一方面，毛利及毛利率下跌。
　　公司將於本月底前公布業績。（ｈｍ）

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