【企業盈警】順興（０１６３７）料中期淨利大減，收益減少

《經濟通通訊社５日專訊》順興（０１６３７）宣布，預期截至今年９月底止六個月淨利潤

按年大減，上年度賺約２０２０萬元，主因若干目前手頭上獲授的項目，均處於實施的初期階段

，故確認收益減少；另一方面，毛利及毛利率下跌。

公司將於本月底前公布業績。（ｈｍ）

