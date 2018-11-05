【企業盈警】民眾（００２７９）料中期盈轉勁虧近１８億元

《經濟通通訊社５日專訊》民眾（００２７９）宣布，預期就截至今年９月底止六個月盈轉

虧損約１７﹒６５億元，而上年度溢利淨額約２﹒３９億元。主因以公平值列帳之投資已變現虧

損淨額及未變現虧損淨額，分別約２﹒８３億元及約２２００萬元；由於極具挑戰的市場環境影

響借款人的還款，而作出應收貸款的減值虧損撥備約１１﹒９７億元；應收帳款的減值虧損撥備

約４０００萬元；及一次性的以權益結算之購股權開支約７４００萬元。

公司將於本月公布業績。（ｈｍ）

