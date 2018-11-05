《經濟通通訊社５日專訊》民眾（００２７９）宣布，預期就截至今年９月底止六個月盈轉
虧損約１７﹒６５億元，而上年度溢利淨額約２﹒３９億元。主因以公平值列帳之投資已變現虧
損淨額及未變現虧損淨額，分別約２﹒８３億元及約２２００萬元；由於極具挑戰的市場環境影
響借款人的還款，而作出應收貸款的減值虧損撥備約１１﹒９７億元；應收帳款的減值虧損撥備
約４０００萬元；及一次性的以權益結算之購股權開支約７４００萬元。
公司將於本月公布業績。（ｈｍ）
05/11/2018 07:53
【企業盈警】民眾（００２７９）料中期盈轉勁虧近１８億元
《經濟通通訊社５日專訊》民眾（００２７９）宣布，預期就截至今年９月底止六個月盈轉
虧損約１７﹒６５億元，而上年度溢利淨額約２﹒３９億元。主因以公平值列帳之投資已變現虧
損淨額及未變現虧損淨額，分別約２﹒８３億元及約２２００萬元；由於極具挑戰的市場環境影
響借款人的還款，而作出應收貸款的減值虧損撥備約１１﹒９７億元；應收帳款的減值虧損撥備
約４０００萬元；及一次性的以權益結算之購股權開支約７４００萬元。
公司將於本月公布業績。（ｈｍ）
|國際動態05/11/2018
選舉為王對華「休戰」 特式緩兵之計
|中國故事02/11/2018
【進博會】首屆進博會推廣中國正面形象 料公布擴大開放新政
|FOCUS02/11/2018
【FOCUS】放低電話即祭「中國計劃」 慎防侵侵「兵不厭詐」
|中國故事02/11/2018
【呵護民企】中央高規格座談會撐民營經濟 列席民企股價獲提振
|國際動態02/11/2018
特朗普拉票 打強硬反移民牌
|香港政情01/11/2018
新地前主席郭炳湘出殯 政商重量級人士紛到場致哀（圖輯）
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰