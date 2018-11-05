【企業盈喜】揚科（０１４６０）料中期虧轉盈最少６５００萬元

《經濟通通訊社５日專訊》揚科（０１４６０）宣布，預期截至今年９月底止六個月虧轉盈

賺不少於６５００萬元，上年度蝕６４０萬元。受惠收入增加不少於４０００萬元，乃由於產生

自資訊科技基礎設施解決方案分部，及維護及支援服務分部的收入增加所致；員工成本減少不少

於５００萬元等。

公司將於本月底公布業績。（ｈｍ）

