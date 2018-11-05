《經濟通通訊社５日專訊》國美零售（００４９３）宣布，預期截至今年９月底止九個月盈
轉虧損４億至５億元人民幣，但第三季度受惠綜合毛利率較高，及經營費用亦按季減少，故預期
將實現盈虧平衡。
公司解釋首九月見紅，主因銷售收入按年下滑約１１％，經營費用略有增加，而財務成本仍
處於較高水平。
國美將於本月底公布業績。（ｈｍ）
05/11/2018 07:53
【企業盈警】國美零售料九個月蝕最多５億人幣，惟上季盈虧平衡
《經濟通通訊社５日專訊》國美零售（００４９３）宣布，預期截至今年９月底止九個月盈
轉虧損４億至５億元人民幣，但第三季度受惠綜合毛利率較高，及經營費用亦按季減少，故預期
將實現盈虧平衡。
公司解釋首九月見紅，主因銷售收入按年下滑約１１％，經營費用略有增加，而財務成本仍
處於較高水平。
國美將於本月底公布業績。（ｈｍ）
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