【企業盈警】國美零售料九個月蝕最多５億人幣，惟上季盈虧平衡

《經濟通通訊社５日專訊》國美零售（００４９３）宣布，預期截至今年９月底止九個月盈

轉虧損４億至５億元人民幣，但第三季度受惠綜合毛利率較高，及經營費用亦按季減少，故預期

將實現盈虧平衡。

公司解釋首九月見紅，主因銷售收入按年下滑約１１％，經營費用略有增加，而財務成本仍

處於較高水平。

國美將於本月底公布業績。（ｈｍ）

