《日入而息》內地進博會公布多項措施，外匯基金第三季投資大跌

《今天重點》﹡外匯基金第三季投資收益１６億元，按年大跌９７％

﹡金管局表示近月樓價回落，家庭財務狀況整體穩健；不樂見電子錢包騙案，

但與轉數快系統安全無直接關係

﹡陳德霖稱需時間觀察走勢，出現９７年拋售潮機會不大；息差擴大，弱方兌

換保證觸發機會提高；不會動用儲備維穩人民幣，外匯基金投資不涉及政治

考慮；全球金融下行風險增，美股市場氣氛變化是好事

﹡習近平發表開幕演講：籲各國拿出更大勇氣推動開放合作；習近平稱中國將

在教育，醫療領域放寬股比限制；中國將進一步降低關稅；中國經濟是一片

大海，狂風驟雨不能掀翻大海；在上交所設立科創板；抓緊研究海南自貿港

政策和制度體系；長三角一體化上升國家戰略，與大灣區建設配合；將增設

上海自由貿易試驗區的新片區；就侵犯知識產權行為引入懲罰性賠償制度；

續推進「一帶一路」，加快中日韓自貿區談判；習近平會見參展外國企業家

，稱中國改革開放不會停



《即日市況》﹡港股回吐５５１點收２５９３４終止三連升，成交９２５億元



《深滬股市》﹡習近平提出增設科創板，滬綜指收跌０﹒４％創板倒升



《美元匯價》﹡關注美國中期選舉，美匯暫於９６╱９７波動；歐元最新報１﹒１３８３╱

８６，日圓最新報１１３﹒２４╱２７



《公司業績》﹡星展香港首九個月純利按年升４３％至６０億元創紀錄

﹡大成食品（０３９９９）首九個月扭虧為盈賺近１７７８萬元人民幣



《公司資訊》﹡新地（０００１６）石門商廈套現逾２０億元，剩餘７層加價最高５％

﹡ＡＳＭ太平洋（００５２２）將斥資最多３﹒９億元回購股份

﹡新城悅（０１７５５）公開發售僅３６％認購，下限定價２﹒９元

﹡俄鋁（００４８６）委任Ｎｉｋｉｔｉｎ為行政總裁，並擬更改註冊地點

﹡小米（０１８１０）雙十一活動明天開始，料創銷售高峰期

﹡太古地產（０１９７２）與天貓合作推出新零售服務

﹡當代置業（０１１０７）出售江西省商用物業套現１１７４萬元人民幣

﹡東方明珠石油（００６３２）清盤呈請及及委任臨時清盤人聆訊延至本月

１６日

﹡信利國際（００７３２）１０月綜合營業淨額升３４％至近１９億元人民幣

﹡合生創展（００７５４）１０月淨合約銷售按年升３４﹒６％至１８﹒６億

元人民幣



《國企紅籌》﹡潤泥（０１３１３）擬出售所持有三家山西附屬公司７２％股權及貸款

﹡據報國航（００７５３）就飛機發動機維修等與ＲＲ、ＢＰ等洽談合作

﹡中行（０３９８８）董事長與巴基斯坦總理北京會面，支持中巴經濟走廊建

設

﹡首創置業（０２８６８）１０月份簽約金額按年升２０％



《神州民企》﹡合景泰富（０１８１３）１０月預售額升約４％至４５﹒３億元人民幣

﹡騰訊（００７００）全線遊戲產品將啟用健康系統，防沉迷再發功

﹡時代中國（０１２３３）１０月合同銷售額增２６％至５３﹒３億元人民幣

﹡萬科企業（０２２０２）１０月銷售按月升２４﹒５％，按年漲４７％

﹡恆大（０３３３３）十月合約銷售額按年跌６％，首十個月則升１９％

﹡景瑞控股（０１８６２）１０月合約銷售額升４３％至約３２億元人民幣

﹡世茂房地產（００８１３）首１０月合約銷售額按年升７３％

﹡花樣年（０１７７７）１０月銷售額增６５％，首１０個月則升９３％



《中國要聞》﹡１０月財新服務業ＰＭＩ跌至５０﹒８，為１３個月低

﹡深圳樓市進入下行周期，二手住宅按月跌０﹒７３％

﹡工信部表示鼓勵民間資本進入電信、軍工領域

﹡王思聰電競團隊奪中國首個《英雄聯盟》全球總冠軍

﹡江蘇出台２０舉措擴進口，鼓勵藥品、醫療器械等進口

﹡金融控股監管辦法明年上半年推，招商局等為試點機構

﹡第三季華為小米智能手機出貨量大增，受海外市場帶動

﹡喜力集團表示潤啤購喜力中港業務交易有望明年完成

﹡營口港表示母企遼寧國資引入戰略股東招商局集團

﹡人行全額續做４０３５億ＭＬＦ，利率持平３﹒３％；人行等量續作ＭＬＦ

，分析指寬信用下寬貨幣先行

﹡ＣＤＲ對應境外上市公司信息披露時段，與Ａ股公司看齊

﹡中國結算表示滬倫通ＣＤＲ可選擇券商或託管銀行結算

﹡上海擬設百億上市公司紓困基金，助救民企流動性風險

﹡滬政府表示慎用羈押查封凍結財產等方法處理不規範民企

﹡中證監表示科創板是市場增量改革，將差異化安排股權結構；科創板試點註

冊制有法律依據，推長期資金入市；中證監對王法銅操縱３股票案罰１４億

，其中２隻虧本；中證監認定中信証券與司度融資融券業務違法不成立

﹡上交所表示將積極研究制訂科創板和註冊制試點方案

﹡美國恢復制裁伊朗能源金融，中國外交部表示遺憾

﹡廣交會參展企業料明年出口不樂觀

﹡財政部表示科技企業孵化器、眾創空間等收入免徵增值稅

﹡齊魯資管表示設科創板時機佳，市場估值低推註冊制衝擊小

﹡深圳重申居民家庭新買商品住房拿證３年內不能賣

﹡外匯局表示中國第三季經常帳戶順差１６０億美元；未來中國經常帳戶差額

將保持在合理區間



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒２％，報９８８９﹒８１點



《其他消息》﹡旅客逼爆東涌，旅遊業議會主席表示不夠司機駕駛直通車

﹡本港１０月ＰＭＩ回升至４８﹒６，但新訂單仍顯著下跌；第三季食肆收益

按年升幅放緩至５﹒６％

﹡經濟師表示末季ＧＤＰ增長低於２％；增長動力或再減退

﹡公屋聯會指插針樓可助安置舊區重建戶；政府可考慮租樓扣稅

﹡金管局表示吸取轉數快經驗，虛擬銀行認證將更嚴謹

﹡證券無紙化有進展，消息指最快年底諮詢

﹡林鄭月娥回應撤換政務司報道：無計劃更換個別問責官員

﹡股評人火燎森涉誤導投資者買雲端挖礦合約，涉款３２０萬元

﹡深股通額度全日用５﹒１億元；滬股通額度全日用６﹒８億元



《進博會》﹡中行董事長與英國國際貿易大臣就兩國貿易合作前景交流

﹡京東表示於進博會期間採購近１０００億元進口商品

﹡肯尼亞總統表示希望能夠增加肯尼亞對華出口

﹡德勤中國曾順福稱認同進博會對外開放的重要意義

﹡聯邦快遞稱習講話增信心，洋碼頭料展覽期間斥億元採購

﹡雷軍稱習主席講話表達改革開放決心，對設科創板感高興

﹡林鄭月娥回應中期撤換張建宗，此為揣測性的報道

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