《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５４６１．７０ 升 １９０．８７點╱０．７６％
標普５００ ２７３８．３１ 升 １５．２５點╱０．５６％
納斯達克 ７３２８．８５ 跌 ２８．１４點╱０．３８％
倫敦富時１００ ７１０３．８４ 升 ９．７２點╱０．１４％
法蘭克福ＤＡＸ １１４９４．９６ 跌 ２４．０３點╱０．２１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５１０１．３９ 跌 ０．７４點╱０．０１％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１３．２８，歐元兌美元１．１４１３
06/11/2018 07:46
《日出而作》道指升１９０點納指跌２８點，中期選舉前美元走低
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５４６１．７０ 升 １９０．８７點╱０．７６％
標普５００ ２７３８．３１ 升 １５．２５點╱０．５６％
納斯達克 ７３２８．８５ 跌 ２８．１４點╱０．３８％
倫敦富時１００ ７１０３．８４ 升 ９．７２點╱０．１４％
法蘭克福ＤＡＸ １１４９４．９６ 跌 ２４．０３點╱０．２１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５１０１．３９ 跌 ０．７４點╱０．０１％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１３．２８，歐元兌美元１．１４１３
|國際動態06/11/2018
佐治亞州或誕 美首位非裔女州長
|FOCUS05/11/2018
【FOCUS】大大進博會承諾擴開放 惟「大海論」暗示不懼反面
|興證快訊05/11/2018
藍籌季績
|國際動態05/11/2018
選舉為王對華「休戰」 特式緩兵之計
|中國故事02/11/2018
【進博會】首屆進博會推廣中國正面形象 料公布擴大開放新政
|FOCUS02/11/2018
【FOCUS】放低電話即祭「中國計劃」 慎防侵侵「兵不厭詐」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰