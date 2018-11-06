《油金掠影》伊朗制裁生效油價漲跌不一，美選舉前交投淡金價微跌

《經濟通通訊社６日專訊》美國對伊朗石油出口實施制裁的法例生效，惟暫時允許八個主要

國家繼續購買伊朗石油，其中部分國家為伊朗石油的主要購買國，致油價周一（５日）漲跌不一

。

布蘭特１月原油期貨升０﹒３４美元或０﹒４７％，報７３﹒１７美元。美國１２月原油期

貨下跌０﹒０４美元，報６３﹒１０美元，兩大合約均較１０月初觸近四年高位下跌逾１５％

美國國務卿蓬佩奧在周一的記者會上稱，２０多個國家已經減少從伊朗的石油進口，每天減

少逾１００萬桶，早前美國官員曾表示，制裁的目標最終，是令伊朗石油全面停止出口，以遏制

德黑蘭的導彈和核試項目、削弱其在中東的影響力。



＊金價微跌，鉑金見四月高位＊



黃金在美國國會選舉前，投資者持觀望氣氛交役淡靜，市場仍預期美聯儲本周發表的講話，

評估美國貨幣政策前景，令金價周一微跌。

現貨金跌０﹒１％，報１２３０﹒７６美元。美國期金跌１美元，或０﹒１％，報

１２３２﹒３０美元。另外，全球最大黃金支持上市交易基金ＳＰＤＲ Ｇｏｌｄ，周五持金量

降至０﹒２３％，至７５９﹒０６噸，突顯出投資者對黃金的後市看淡。

其他貴金屬方面，現貨銀下跌０﹒６％，報１４﹒６３美元。現貨鉑金跟跌０﹒１％，報

８６６﹒００美元，此前曾觸及６月２５日以來最高的８７３﹒００美元。現貨鈀金漲

１﹒６％，報１１３４﹒００美元。（ｓｃ）

