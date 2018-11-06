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即市新聞

06/11/2018 07:50

《盤前攻略》二萬六攻防戰料今早再度上演，港股或呈高開低走格局

　　《經濟通通訊社６日專訊》股神巴菲特旗下巴郡股價急升４﹒３８％，並帶領美國金融股向
上發展，該公司第三季盈利及盈收跑贏市場預期，並帶領道指造好，但蘋果股價下挫拖累納指表
現，此前消息指出投資者對蘋果ｉＰｈｏｎｅＸＲ出貨表現失望，有傳蘋果同已通知手機組裝商
停止生產線。最終道指收報２５４６１點，升１９０點或０﹒７６％。納指收報７３２８點，跌
２８點或０﹒３８％。標普５００指數收報２７３８點，升１５點或０﹒５６％。

＊恆指夜期未能重返二萬六，ＡＤＲ普遍造好＊

　　港股夜期收報２５９４８點，升５１點，高水１４點。
　　港股ＡＤＲ比例指數漲１３７點，報２６０７１點。預託證券走勢普遍造好，騰訊升
０﹒２１％，折合港元報２８３﹒４元。匯控升１﹒６２％，折合港元報６５﹒８元。友邦升０
﹒６４％，折合港元報６２﹒８元。中移動升０﹒６６％，折合港元報７７﹒１１元。中人壽升
１﹒７４％，折合港元報１７﹒１５元。港交所升０﹒２９％，折合港元報１９９﹒９８元。中
行跌０﹒２２％，折合港元報３﹒２４元。中海油跌０﹒０４％，折合港元報１４﹒５７元。工
行升０﹒５７％，折合港元報５﹒１９元。

＊蘋果公司挫逾４％，今早料將拖累瑞聲舜宇＊

　　港股昨日跌５５１點，將上周五（２日）升幅蒸發一半，夜期及ＡＤＲ都處於二萬六關口位
，而有「黑期」之稱的星家坡ＨＳ５０指數現報２６０３８點，升１８８點。反映今日好淡雙方
將於二萬六上演攻防戰，預料今早呈高開低走格局，惟美國蘋果股價下挫，相信將會拖累本港手
機設備股表現，特別是瑞聲（０２０１８）及舜宇（０２３８２），預料開淡機會較大，投資者
宜繼續防守性佈署。（ｕｌ）

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