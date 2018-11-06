《盤前攻略》二萬六攻防戰料今早再度上演，港股或呈高開低走格局

《經濟通通訊社６日專訊》股神巴菲特旗下巴郡股價急升４﹒３８％，並帶領美國金融股向

上發展，該公司第三季盈利及盈收跑贏市場預期，並帶領道指造好，但蘋果股價下挫拖累納指表

現，此前消息指出投資者對蘋果ｉＰｈｏｎｅＸＲ出貨表現失望，有傳蘋果同已通知手機組裝商

停止生產線。最終道指收報２５４６１點，升１９０點或０﹒７６％。納指收報７３２８點，跌

２８點或０﹒３８％。標普５００指數收報２７３８點，升１５點或０﹒５６％。



＊恆指夜期未能重返二萬六，ＡＤＲ普遍造好＊



港股夜期收報２５９４８點，升５１點，高水１４點。

港股ＡＤＲ比例指數漲１３７點，報２６０７１點。預託證券走勢普遍造好，騰訊升

０﹒２１％，折合港元報２８３﹒４元。匯控升１﹒６２％，折合港元報６５﹒８元。友邦升０

﹒６４％，折合港元報６２﹒８元。中移動升０﹒６６％，折合港元報７７﹒１１元。中人壽升

１﹒７４％，折合港元報１７﹒１５元。港交所升０﹒２９％，折合港元報１９９﹒９８元。中

行跌０﹒２２％，折合港元報３﹒２４元。中海油跌０﹒０４％，折合港元報１４﹒５７元。工

行升０﹒５７％，折合港元報５﹒１９元。



＊蘋果公司挫逾４％，今早料將拖累瑞聲舜宇＊



港股昨日跌５５１點，將上周五（２日）升幅蒸發一半，夜期及ＡＤＲ都處於二萬六關口位

，而有「黑期」之稱的星家坡ＨＳ５０指數現報２６０３８點，升１８８點。反映今日好淡雙方

將於二萬六上演攻防戰，預料今早呈高開低走格局，惟美國蘋果股價下挫，相信將會拖累本港手

機設備股表現，特別是瑞聲（０２０１８）及舜宇（０２３８２），預料開淡機會較大，投資者

宜繼續防守性佈署。（ｕｌ）

