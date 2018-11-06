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06/11/2018 15:16

本地地產股領漲，港股倒升２００點，現報２６１３４

　　《經濟通通訊社６日專訊》午後多隻本地地產股領漲，打破港股悶局，恆指現時收復二萬六
關口，報２６１３４，升２００點或０﹒７７％，主板成交６５９﹒７４億元。國指報
１０６４４，升０﹒９５％或升９９點。
　　除本地地產股上揚外，兩隻醫藥股亦造好，其中中生製藥（０１１７７）升３﹒１５％，報
８﹒１８元，暫表現好藍籌；市傳蘋果公司叫停生產線計劃，手機設備股受累，舜宇光學
（０２３８２）跌４﹒０１％，報７５﹒３５元，暫表現最差藍籌。

　　表列５隻最佳及最差藍籌表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中生製藥　（０１１７７）　　　　８﹒１８元　　　升３﹒１５％
　　太古公司Ａ（０００１９）　　　８５﹒３０元　　　升２﹒８３％　　
　　中海油　　（００８８３）　　　１３﹒９０元　　　升２﹒８１％
　　中石油　　（００８５７）　　　　５﹒９５元　　　升２﹒５９％
　　石藥集團　（０１０９３）　　　１８﹒６６元　　　升２﹒５３％

　　舜宇光學　（０２３８２）　　　７５﹒３５元　　　跌４﹒０１％　　
　　瑞聲科技　（０２０１８）　　　５９﹒９５元　　　跌３﹒５４％　
　　吉利汽車　（００１７５）　　　１６﹒１６元　　　跌３﹒１２％
　　金沙中國　（０１９２８）　　　３３﹒４０元　　　跌１﹒６２％
　　銀河娛樂　（０００２７）　　　４５﹒８５元　　　跌１﹒５０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

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