【新股上市】Ｈｏｎ暗盤開報０﹒５６元，高招股價１２％

《經濟通通訊社６日專訊》主要於新加坡從事建築及基建項目的Ｈｏｎ Ｃｏｒｐ﹒

（０８２５９）明日於創業板掛牌，今日於輝立暗盤交易場開報０﹒５６元，較招股價０﹒５

元高出１２％，現價報０﹒６５元，高招股價３０％。以每手４０００股計，不計手續費，賺

６００元。

另外，該股於耀才暗盤交易場現報０﹒６７元，較招股價高約３４％。（ｔｔ）

