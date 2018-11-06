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06/11/2018 16:38

【新股上市】Ｈｏｎ暗盤開報０﹒５６元，高招股價１２％

　　《經濟通通訊社６日專訊》主要於新加坡從事建築及基建項目的Ｈｏｎ　Ｃｏｒｐ﹒
　（０８２５９）明日於創業板掛牌，今日於輝立暗盤交易場開報０﹒５６元，較招股價０﹒５
元高出１２％，現價報０﹒６５元，高招股價３０％。以每手４０００股計，不計手續費，賺
６００元。
　　另外，該股於耀才暗盤交易場現報０﹒６７元，較招股價高約３４％。（ｔｔ）

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