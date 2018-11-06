《盤後部署》美國中期選舉，港股二萬六關口上落待揭盅

《經濟通通訊社６日專訊》美國是日中期大選，有分析指共和黨能否穩奪議席仍未知之數，

道指隔晚受金融股帶動向上發展，納指則因蘋果股價關係而下挫。港股方面，今日繼續隨美國市

持觀望態度，恆指今早高開１２７點後倒頭下挫，並曾跌１０７點低見２５９２７點。午後初段

港股繼續牛皮靠穩，並於２５９００點爭持，本地地產股帶頭造好，尾段一度抽高至見

２６１５９，最終收報２６１２０點，升１８６點或０﹒７２％。國企指數收報１０６３２點，

升８７點或０﹒８３％。內地股市方面，滬指收報２６５９點，跌６點或０﹒２３％，深指收報

７７９１點，跌４７點或０﹒６１％。



＊華爾街大行普遍預料，共和民主兩黨分別控制兩院＊



美國中期選舉結果最快香港時間明天（７日）午時得知，多家華爾街大行看法相近，指共和

黨繼續控制參議院，民主黨則重新或取眾議院的控制權。大行預料，如沒有「黑天鵝」事件發生

，相信美國總統特朗普的貿易政策將會受到控制，屆時美國經濟前景維持不變，而股市面臨下行

風險減低。就算出現意外狀況，亦很大機會是民主黨控制兩院，屆時特朗普將變成跛脚鴨政府，

並將面臨彈劾危機。至於出現共和黨控制兩院的情況最低。

德銀表示，觀察歷史，可以分看到中期選舉後的美股多數向上發展，而美股同樣預視金年年

底前美股依然向上。該行指出，過往選舉前後都有的經濟數據普遍良好，如民主黨控制的話則股

市上行機會較大。



＊選戰明早若有結果，港股隨時高開或低開５００點＊



港股今日反覆靠穩，投資者正靜待美國中期選舉結果，對港股有決定性作用。如美國民主黨

控制眾議院，即意味貿易戰算盤被打破，港股即有機會向上反彈，反之依然。目前大市在

２６０００點關口上落。值得關注的是，近期港股大上大落，如美國選戰明早有眉目，恆指將有

機會大幅高開或低開５００點，投資者今日入市，即如同「買大細」，風險較高。（ｕｌ）

