【中期大選】特朗普打移民牌散播恐懼助選，共和黨料保參議院

《經濟通通訊社記者吳芷晴６日報道》每四年舉行一次的美國總統大選舉世觸目，在總統任

期中間舉行的眾議院及參議院選舉亦不容忽視。中期選舉將於美國時間周二（６日）舉行，愈來

愈多民調顯示，民主黨只能奪回眾議院，要同時贏得參議院似乎是「不可能的任務」。



＊預料民主黨只重奪眾議院控制權＊



在今次選舉中，將會決定出眾議院的全部４３５個席位、參議院１００個議席中的３５個席

位，以及３６州與３個地區首長等。目前共和黨在眾議院共有２３５席，民主黨則握有１９３席

，另有７席空缺。據《ＣＮＮ》預測，民主黨可獲得２２６個眾議院席位，共和黨則是２０９個

席位。

參議院方面，目前共和黨共有５１席，民主黨連同兩名獨立黨派共有４９席，由於今次有

３５席需要改選，當中共和黨佔當中的９席，而民主黨則佔２６席，意味民主黨除要守住原來席

位，還要從共和黨手中奪走兩席，難度何謂非常巨大。

在數個月前民主黨形勢一片大好，視民望如浮雲的特朗普支持度一直於歷史低位徘徊，但踏

入十月份民主黨的優勢逐漸消失，屬於保守派的最高大法官提名獲通過後，共和黨士氣更大為高

漲，令共和黨的整體支持度只較民主黨落後幾個百分點。

目前共和黨在參選院的形勢較佳，但大有可能失去眾議院領導地位，從特朗普展開的最後６

日拉票活動可以見到，共和黨基本上已放棄眾議院的拉票，集中資源全力催谷參議院的投票活動

，希望可保住共和黨參議院多數外，亦可多爭取一至兩席。目前有６個州份選情較為膠著，包括

佛羅里達、印第安納、密蘇里州，而內華達、田納西州及亞利桑那州。



＊特朗普藉反移民鞏固保守派票源＊



邊境移民問題及大美國主義是特朗普於２０１６年當選總統的關鍵，目前正值中期大選緊張

關頭，中美洲移民潮問題又突然登上新聞版面。美國傳媒近期大篇幅報道來自洪都拉斯等國的中

美洲「移民車隊」（Ｃａｒａｖａｎ）翻山越嶺，穿過墨西哥，希望能進入美國尋求庇護。當然

特朗普亦相當「配合」，隨即宣布於向美墨邊境派遣１﹒５萬軍人阻止移民車隊進入，令美墨邊

境的軍人數量超過美國派遣到阿富汗的軍力。

莫非中美洲移民有如阿富汗蓋達組織及塔利班般窮兇極惡？非也，特朗普其實是想複製２０

１６年勝算的美夢，找住美國人恐懼移民「入侵」美國的心，挑起種族矛盾，令共和黨牢牢找住

更多「恐移民」的票。而共和黨參選人亦來個順水推舟，在競選集會上將移民描繪成毒犯、強姦

犯，批評民主黨人護國不力，將罪犯引入到美國。



＊民主黨冀高投票率增勝算受考驗＊



特朗普上周六（３日）在選情最激烈的佛羅里達州集會上向選民表示，民主黨希望將美國變

成一個黑幫避難所，「我們需要將犯罪分子、毒販及恐怖分子趕出我們國家。」

特朗普為了在中期選舉拉票，選擇犧牲難民的性命來製造社會恐慌，看似無賴但相信可足夠

扭轉共和黨在一些關鍵選舉中的選情。另一方面，民主黨則發動明星效應，數十名荷里活明星及

當紅歌星在社交平台上呼籲年輕人踴躍投票，截至上周五（２日）為止已有超過３０００萬人提

前投票，創近數十年來新高最高紀錄，預期在年輕選民投票率急升下，今屆整體投票率有機會達

到５０％。

傳統而言年輕及女性選民投票率增加，將對民主黨非常有利，但事實上目前美國政治兩極化

下選民立場壁壘分明，共和黨今次選舉工程亦極為成功，連共和黨選民都空群而出投票，傳統上

高投票率有利民主黨的說法今次將受到考驗。

