【中期大選】表列美國參議院搖擺州份候選人支持度

《經濟通通訊社６日專訊》美國中期大選即將舉行，各州份投票時間各有不同，大部分投票
時間由早上６時至晚上９時。
投票結果公布需要取決於點票速度以及選舉的激烈程度，有可能最快於晚上１１時就可以得
知民主黨時否能重新控制眾議院。不過，加州競爭激烈，加上許多選民通過郵寄投票，將可能令
點票過程拖長。
另一方面，部分參議院席競爭膠著，參選人可能會要求重新點票，結果有可能在周三
（７日）才出爐。
由於民主黨有將近８５％機會贏得眾議院多數，市場焦點落於參議院，目前搖擺州份共有６
個，包括由佛羅里達、印第安納、密蘇里州，而內華達、田納西州及亞利桑那州。
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競爭激烈參議院席位 最新支持度 領先百分點
佛羅里達州
民主黨候選人Ｂｉｌｌ Ｎｅｌｓｏｎ ４９﹒４％ ＋３﹒３
共和黨候選人Ｒｉｃｋ Ｓｃｏｔｔ ４６﹒１％
亞利桑那州
民主黨候選人Ｋｙｒｓｔｅｎ Ｓｉｎｅｍａ ４７﹒５％ ＋０﹒２
共和黨候選人Ｍａｒｔｈａ ＭｃＳａｌｌｙ ４７﹒３％
密蘇里州
民主黨候選人Ｃｌａｉｒｅ ＭｃＣａｓｋｉｌｌ ４６﹒２％
共和黨候選人Ｊｏｓｈ Ｈａｗｌｅｙ ４６﹒８％ ＋０﹒６
田納西州
民主黨候選人Ｐｈｉｌ Ｂｒｅｄｅｓｅｎ ４４﹒０％
共和黨候選人Ｍａｒｓｈａ Ｂｌａｃｋｂｕｒｎ ４９﹒２％ ＋５﹒２
內華達州
民主黨候選人Ｄｅａｎ Ｈｅｌｌｅｒ ４６﹒７％
共和黨候選人Ｊａｃｋｙ Ｒｏｓｅｎ ４６﹒７％
印第安納州
民主黨候選人Ｊｏｅ Ｄｏｎｎｅｌｌｙ ４４﹒３％ ＋１﹒３
共和黨候選人Ｍｉｋｅ Ｂｒａｕｎ ４３﹒０％
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資料來源：民調網站Ｒｅａｌ Ｃｌｅａｒ Ｐｏｌｉｔｉｃｓ
（ｍｎ）