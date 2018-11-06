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06/11/2018 10:46

【中期大選】表列美國參議院搖擺州份候選人支持度

　　《經濟通通訊社６日專訊》美國中期大選即將舉行，各州份投票時間各有不同，大部分投票
時間由早上６時至晚上９時。
　　投票結果公布需要取決於點票速度以及選舉的激烈程度，有可能最快於晚上１１時就可以得
知民主黨時否能重新控制眾議院。不過，加州競爭激烈，加上許多選民通過郵寄投票，將可能令
點票過程拖長。
　　另一方面，部分參議院席競爭膠著，參選人可能會要求重新點票，結果有可能在周三
（７日）才出爐。
　　由於民主黨有將近８５％機會贏得眾議院多數，市場焦點落於參議院，目前搖擺州份共有６
個，包括由佛羅里達、印第安納、密蘇里州，而內華達、田納西州及亞利桑那州。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
競爭激烈參議院席位　　　　　　　　　　　　　　　　　最新支持度　　　　　領先百分點

佛羅里達州
　　　民主黨候選人Ｂｉｌｌ　Ｎｅｌｓｏｎ　　　　　　４９﹒４％　　　　　＋３﹒３
　　　共和黨候選人Ｒｉｃｋ　Ｓｃｏｔｔ　　　　　　　４６﹒１％

亞利桑那州
　　　民主黨候選人Ｋｙｒｓｔｅｎ　Ｓｉｎｅｍａ　　　４７﹒５％　　　　　＋０﹒２
　　　共和黨候選人Ｍａｒｔｈａ　ＭｃＳａｌｌｙ　　　４７﹒３％

密蘇里州
　　　民主黨候選人Ｃｌａｉｒｅ　ＭｃＣａｓｋｉｌｌ　４６﹒２％　　　　　　
　　　共和黨候選人Ｊｏｓｈ　Ｈａｗｌｅｙ　　　　　　４６﹒８％　　　　　＋０﹒６　　

田納西州
　　　民主黨候選人Ｐｈｉｌ　Ｂｒｅｄｅｓｅｎ　　　　４４﹒０％
　　　共和黨候選人Ｍａｒｓｈａ　Ｂｌａｃｋｂｕｒｎ　４９﹒２％　　　　　＋５﹒２

內華達州
　　　民主黨候選人Ｄｅａｎ　Ｈｅｌｌｅｒ　　　　　　４６﹒７％　　　　　
　　　共和黨候選人Ｊａｃｋｙ　Ｒｏｓｅｎ　　　　　　４６﹒７％

印第安納州
　　　民主黨候選人Ｊｏｅ　Ｄｏｎｎｅｌｌｙ　　　　　４４﹒３％　　　　　＋１﹒３
　　　共和黨候選人Ｍｉｋｅ　Ｂｒａｕｎ　　　　　　　４３﹒０％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
資料來源：民調網站Ｒｅａｌ　Ｃｌｅａｒ　Ｐｏｌｉｔｉｃｓ

（ｍｎ）

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