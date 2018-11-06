【中期大選】表列美國參議院搖擺州份候選人支持度

《經濟通通訊社６日專訊》美國中期大選即將舉行，各州份投票時間各有不同，大部分投票

時間由早上６時至晚上９時。

投票結果公布需要取決於點票速度以及選舉的激烈程度，有可能最快於晚上１１時就可以得

知民主黨時否能重新控制眾議院。不過，加州競爭激烈，加上許多選民通過郵寄投票，將可能令

點票過程拖長。

另一方面，部分參議院席競爭膠著，參選人可能會要求重新點票，結果有可能在周三

（７日）才出爐。

由於民主黨有將近８５％機會贏得眾議院多數，市場焦點落於參議院，目前搖擺州份共有６

個，包括由佛羅里達、印第安納、密蘇里州，而內華達、田納西州及亞利桑那州。



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

競爭激烈參議院席位 最新支持度 領先百分點



佛羅里達州

民主黨候選人Ｂｉｌｌ Ｎｅｌｓｏｎ ４９﹒４％ ＋３﹒３

共和黨候選人Ｒｉｃｋ Ｓｃｏｔｔ ４６﹒１％



亞利桑那州

民主黨候選人Ｋｙｒｓｔｅｎ Ｓｉｎｅｍａ ４７﹒５％ ＋０﹒２

共和黨候選人Ｍａｒｔｈａ ＭｃＳａｌｌｙ ４７﹒３％



密蘇里州

民主黨候選人Ｃｌａｉｒｅ ＭｃＣａｓｋｉｌｌ ４６﹒２％

共和黨候選人Ｊｏｓｈ Ｈａｗｌｅｙ ４６﹒８％ ＋０﹒６



田納西州

民主黨候選人Ｐｈｉｌ Ｂｒｅｄｅｓｅｎ ４４﹒０％

共和黨候選人Ｍａｒｓｈａ Ｂｌａｃｋｂｕｒｎ ４９﹒２％ ＋５﹒２



內華達州

民主黨候選人Ｄｅａｎ Ｈｅｌｌｅｒ ４６﹒７％

共和黨候選人Ｊａｃｋｙ Ｒｏｓｅｎ ４６﹒７％



印第安納州

民主黨候選人Ｊｏｅ Ｄｏｎｎｅｌｌｙ ４４﹒３％ ＋１﹒３

共和黨候選人Ｍｉｋｅ Ｂｒａｕｎ ４３﹒０％



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

資料來源：民調網站Ｒｅａｌ Ｃｌｅａｒ Ｐｏｌｉｔｉｃｓ



（ｍｎ）

