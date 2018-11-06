【中期大選】美國民主黨陷困局料僅奪回眾議院，貿易戰煙硝難滅

《經濟通通訊社記者吳芷晴６日報道》即將展開投票的美國中期選舉，將決定共和黨能否保

住參眾兩院的控制權，目前民調顯示，民主黨或有可能將在眾議院取得１７席的多數票，但共和

黨將會保持在參議院微弱優勢，意味著美國的財政、貿易及監管政策將無大改動，反華力量根本

沒有逆轉的可能。



＊共和黨就算大敗，特朗普仍難被成功彈劾＊



不過，投資者都不願意忘記在２０１６年看到當英國「脫歐」公投及特朗普勝出大選的震撼

驚喜，若民主黨出奇不意地控制參眾兩院，民主黨將充分利用憲法來制衡特朗普的總統權力，將

對美國股市帶來負面影響，試想像一下市場再沒有減稅及放寬管制值得期待，而取而代之是彈劾

特朗普及對「通俄門」等更嚴厲調查，華盛頓對抗性氣氛加劇，美股出現小股災並非沒有可能，

即使中國國家隊有多大的能耐，相信中港股市亦難逃一跌。

話雖如此，民主黨是否有膽量撤回稅改亦是未知之數，畢竟對美國企業大幅減稅，吸引美企

把海外盈利匯回美國推動投資，這些措施所帶來的一連串經濟效益亦並非特朗普空口講白話。另

一方面，民主黨要成功彈劾特朗普亦非易事，皆因即使眾議院啟動彈劾程序只需要簡單多票制，

但參議院要通過彈劾案，則需要三分之二多數票。翻查美國歷史，從來沒有一個眾議院啟動的彈

劾案，可以在參議院取到三分之二多數票通過。

另一邊廂，共和黨若贏得眾議院及參議院，將變相鼓勵特朗普減稅及放寬監管的親商業政策

，外交上對華政策強硬更加有恃無恐，逼使中國在經濟貿易問題就範。在金融市場方面，特朗普

可能推出短期利好市場措施，這將逼使聯儲局要更加快腳步以應對不斷增長的美國經濟。



＊選舉結果料不影響特朗普對中國貿易政策＊



即使共和黨大敗，將國會主導權拱手讓人，特朗普對中國的保護主義政策及貿易戰亦應該會

延續下去，因為特朗普是可以繞過國會以行政命令來實施政策。而事實上民主黨反對的一直是特

朗普，而不是其保護主義。

自奧馬巴政府年代，白宮已意識到美國企業不滿中國一直未有兌現開放市場的承諾、強逼在

中國的外資轉移先進技術，最後導致特朗普的另類右翼新時代開啟，一上場便強硬對待中國。制

衡中國一早已是民主共和兩黨的共識，奢望共和黨大敗後特朗普會低聲下氣與中國講和，簡直是

痴人說夢話！

更甚的是貿易逆差並非今年美國中期選舉選民廣泛關注的核心議題，選民更多的是對特朗普

他個人觀感喜惡作出投票。有民調顯示，有３５％選民純粹為反對特朗普而投票，而２３％的人

希望支持特朗普，僅有四分一人稱特朗普不影響他們的投票取向。對於共和黨選民而言，他們最

關人的議題是移民及邊境安全，而民主黨人則關心醫改、公民權利及性別平等，顯示即使民主黨

掀起的「藍色風潮」（ｂｌｕｅｗａｖｅｓ）能席捲參眾兩院，亦不一定就有利於中國解決與美

國的貿易爭端。



＊中期選舉後美股上升居多，關注美元走勢＊



無論如何，若未有一個黨成功控制參眾兩院，從歷史上看政治僵局對市場是正面的，因再沒

有可以影響市場的重大立法可以通過，政策風險何謂近乎零。自１９２７年以來，在中期選舉後

的１２個月中，股市平均上漲１３﹒８％，而其他年份則為６％。從歷史上來看中期選舉之後股

市幾乎沒有重大調整的先例，如果有的話，原因通常不是因為選舉，有可能是油價意外飆升或信

貸緊縮的情況。

雖然中期選舉對貿易戰局勢變化不大，但如果投票結果導致國會分裂，將削弱特朗普吸引企

業資金回流美國的努力，資金可能將焦點轉移至美國以外的機會，意味著新興市場估值變得頗具

吸引力。若美國經濟數據出現疲軟，令聯儲局放慢加息步伐，可能更會利好新興市場股市的表現

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