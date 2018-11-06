【國際要聞】喀麥隆一中學８２人懷疑被集體綁架

《經濟通通訊社６日專訊》喀麥隆西北大區首府巴門達一間私立中學，星期日（４日）晚校

內７９名學生及３名員工，懷疑遭分離主義者綁架。新聞部長形容綁架者是恐怖分子，政府正全

力搜救被綁架的人。

喀麥隆英語區自前年起持續有示威，民眾指責中央政府，長期忽視英語區發展，去年演變為

武裝衝突。（ｅｃ）

