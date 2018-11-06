《經濟通通訊社６日專訊》喀麥隆西北大區首府巴門達一間私立中學，星期日（４日）晚校
內７９名學生及３名員工，懷疑遭分離主義者綁架。新聞部長形容綁架者是恐怖分子，政府正全
力搜救被綁架的人。
喀麥隆英語區自前年起持續有示威，民眾指責中央政府，長期忽視英語區發展，去年演變為
武裝衝突。（ｅｃ）
06/11/2018 08:48
【國際要聞】喀麥隆一中學８２人懷疑被集體綁架
《經濟通通訊社６日專訊》喀麥隆西北大區首府巴門達一間私立中學，星期日（４日）晚校
內７９名學生及３名員工，懷疑遭分離主義者綁架。新聞部長形容綁架者是恐怖分子，政府正全
力搜救被綁架的人。
喀麥隆英語區自前年起持續有示威，民眾指責中央政府，長期忽視英語區發展，去年演變為
武裝衝突。（ｅｃ）
|國際動態06/11/2018
佐治亞州或誕 美首位非裔女州長
|FOCUS05/11/2018
【FOCUS】大大進博會承諾擴開放 惟「大海論」暗示不懼反面
|興證快訊05/11/2018
藍籌季績
|國際動態05/11/2018
選舉為王對華「休戰」 特式緩兵之計
|中國故事02/11/2018
【進博會】首屆進博會推廣中國正面形象 料公布擴大開放新政
|FOCUS02/11/2018
【FOCUS】放低電話即祭「中國計劃」 慎防侵侵「兵不厭詐」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰