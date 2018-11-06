【中期選舉】ｆｂ封閉逾百個用戶帳號，防干擾選舉

《經濟通通訊社６日專訊》Ｆａｃｅｂｏｏｋ表示確認約３０個ｆｂ帳號和８５個

Ｉｎｓｔａｇｒａｍ（ＩＧ）帳號可能存在協同作假行為，並已封閉，為防止出現干擾美國中期

選舉期的行為。

ｆｂ公布，在周日晚間，美國執法機構與他們聯繫稱，最近發現一些網絡活動可能與外國實

體有關，ｆｂ立刻封閉有關帳號，目前正在就更多細節進行調查。（ｅｃ）

