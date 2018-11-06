《台股攻略－馮偉明》金融股今日撐盤，台股收復９８００點

《台股攻略》台股今日開低走低，跌６４﹒８６點，收９８２４﹒９５點，成交金額為新台

幣１１６８﹒８０億元。

美國期中選舉結果即將揭曉，投資者普遍較為觀望，蘋果股價疲軟亦令蘋概股今日跌勢較重

。市傳蘋果今年新款ｉＰｈｏｎｅ銷售不如預期，蘋概股在大立光領跌下走低，台股一度下跌過

百點，所幸金融股撐盤，令跌勢收斂。蘋概族群今日重挫，大立光跌６﹒２６％，收新台幣

３２２０元；鴻海跌３﹒３８％，收新台幣７７﹒３元；台積電小跌，收新台幣２３４﹒５元。

康控－ＫＹ、嘉聯益、玉晶光、華新科及穩懋均跌停，國巨跌超過９％，可成也跌超過７％。金

融股方面，富邦金升１﹒２２％，收新台幣４９﹒８元；新光金升０﹒４９％，收新台幣

１０﹒２元；國泰金跌０﹒４％，收新台幣４９﹒４元；兆豐金跌０﹒１９％，收新台幣

２６﹒２５元；中信金收新台幣２０﹒７５元。

受美國期中選舉以及中美貿易戰影響，不但台股走勢較為震盪，投資者亦持觀望態度，加上

殺出蘋果利空，預期台股中期盤勢仍然偏弱，投資者態度要審慎。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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