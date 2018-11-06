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06/11/2018 17:38

《台股攻略－馮偉明》金融股今日撐盤，台股收復９８００點

　　《台股攻略》台股今日開低走低，跌６４﹒８６點，收９８２４﹒９５點，成交金額為新台
幣１１６８﹒８０億元。
　　美國期中選舉結果即將揭曉，投資者普遍較為觀望，蘋果股價疲軟亦令蘋概股今日跌勢較重
。市傳蘋果今年新款ｉＰｈｏｎｅ銷售不如預期，蘋概股在大立光領跌下走低，台股一度下跌過
百點，所幸金融股撐盤，令跌勢收斂。蘋概族群今日重挫，大立光跌６﹒２６％，收新台幣
３２２０元；鴻海跌３﹒３８％，收新台幣７７﹒３元；台積電小跌，收新台幣２３４﹒５元。
康控－ＫＹ、嘉聯益、玉晶光、華新科及穩懋均跌停，國巨跌超過９％，可成也跌超過７％。金
融股方面，富邦金升１﹒２２％，收新台幣４９﹒８元；新光金升０﹒４９％，收新台幣
１０﹒２元；國泰金跌０﹒４％，收新台幣４９﹒４元；兆豐金跌０﹒１９％，收新台幣
２６﹒２５元；中信金收新台幣２０﹒７５元。
　　受美國期中選舉以及中美貿易戰影響，不但台股走勢較為震盪，投資者亦持觀望態度，加上
殺出蘋果利空，預期台股中期盤勢仍然偏弱，投資者態度要審慎。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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