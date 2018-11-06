《經濟通通訊社６日專訊》利駿集團（０８３６０）公布，預料截至今年９月３０日之第三
季業績，將會錄得公司擁有人應佔綜合虧損，而去年同期則錄得溢利。
公司解釋，盈轉虧主要由於出售按公平值計入損益之金融資產之虧損，以及按公平值計入損
益之金融資產之公平值虧損，另外僱員福利開支、租金開支及其他開支增加。
有關公司之第三季度業績，將於１１月１２日刊發。（ｕｌ）
06/11/2018 08:46
【企業盈警】利駿集團（０８３６０）料第三季轉盈為虧
《經濟通通訊社６日專訊》利駿集團（０８３６０）公布，預料截至今年９月３０日之第三
季業績，將會錄得公司擁有人應佔綜合虧損，而去年同期則錄得溢利。
公司解釋，盈轉虧主要由於出售按公平值計入損益之金融資產之虧損，以及按公平值計入損
益之金融資產之公平值虧損，另外僱員福利開支、租金開支及其他開支增加。
有關公司之第三季度業績，將於１１月１２日刊發。（ｕｌ）
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