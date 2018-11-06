《經濟通通訊社６日專訊》天時軟件（０８０２８）公布，公司預料截至今年９月３０日止
６個月將會錄得虧損，而去年同期則獲得利潤。
公司解釋，錄得虧損主要由於俄羅斯向中國市場大量傾銷銅鎳礦石使本公司承受重壓，因而
今年延遲開廠，加上嚴格的安保政策及新疆歷史性暴雨過後發生嚴重洪災，導致產量及銷量均大
幅下降。
公司預期，中期業績將於今年１１月８日刊發。（ｕｌ）
06/11/2018 08:42
【企業盈警】天時軟件（０８０２８）料中期業績盈轉虧
《經濟通通訊社６日專訊》天時軟件（０８０２８）公布，公司預料截至今年９月３０日止
６個月將會錄得虧損，而去年同期則獲得利潤。
公司解釋，錄得虧損主要由於俄羅斯向中國市場大量傾銷銅鎳礦石使本公司承受重壓，因而
今年延遲開廠，加上嚴格的安保政策及新疆歷史性暴雨過後發生嚴重洪災，導致產量及銷量均大
幅下降。
公司預期，中期業績將於今年１１月８日刊發。（ｕｌ）
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