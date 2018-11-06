  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/11/2018 08:42

【企業盈警】天時軟件（０８０２８）料中期業績盈轉虧

　　《經濟通通訊社６日專訊》天時軟件（０８０２８）公布，公司預料截至今年９月３０日止
６個月將會錄得虧損，而去年同期則獲得利潤。
　　公司解釋，錄得虧損主要由於俄羅斯向中國市場大量傾銷銅鎳礦石使本公司承受重壓，因而
今年延遲開廠，加上嚴格的安保政策及新疆歷史性暴雨過後發生嚴重洪災，導致產量及銷量均大
幅下降。
　　公司預期，中期業績將於今年１１月８日刊發。（ｕｌ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態06/11/2018
佐治亞州或誕 美首位非裔女州長
FOCUS05/11/2018
【FOCUS】大大進博會承諾擴開放 惟「大海論」暗示不懼反面
興證快訊05/11/2018
藍籌季績
國際動態05/11/2018
選舉為王對華「休戰」 特式緩兵之計
中國故事02/11/2018
【進博會】首屆進博會推廣中國正面形象 料公布擴大開放新政
FOCUS02/11/2018
【FOCUS】放低電話即祭「中國計劃」 慎防侵侵「兵不厭詐」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN