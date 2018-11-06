《經濟通通訊社６日專訊》羅馬集團（０８０７２）公布，公司預料截至今年９月３０日之
上半年度財年歸屬公司所有者之淨虧損不少於７００萬元，而去年同期虧損約７０萬元。
公司解釋，錄得虧損主要由於總收入與截至２０１７年９月３０日止６個月相比減少約
１５％，原因是平均項目合約金額下降的影響超出項目數目增加的影響；以及就以股份為基礎的
付款確認一次性非現金開支約２８０萬元所致。
有關今年上半財年度業績，將於今年１１月９日刊發。（ｕｌ）
06/11/2018 09:11
【企業盈警】羅馬集團（８０７２）中期虧損擴至不少於７００萬元
《經濟通通訊社６日專訊》羅馬集團（０８０７２）公布，公司預料截至今年９月３０日之
上半年度財年歸屬公司所有者之淨虧損不少於７００萬元，而去年同期虧損約７０萬元。
公司解釋，錄得虧損主要由於總收入與截至２０１７年９月３０日止６個月相比減少約
１５％，原因是平均項目合約金額下降的影響超出項目數目增加的影響；以及就以股份為基礎的
付款確認一次性非現金開支約２８０萬元所致。
有關今年上半財年度業績，將於今年１１月９日刊發。（ｕｌ）
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