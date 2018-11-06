【企業盈警】羅馬集團（８０７２）中期虧損擴至不少於７００萬元

《經濟通通訊社６日專訊》羅馬集團（０８０７２）公布，公司預料截至今年９月３０日之

上半年度財年歸屬公司所有者之淨虧損不少於７００萬元，而去年同期虧損約７０萬元。

公司解釋，錄得虧損主要由於總收入與截至２０１７年９月３０日止６個月相比減少約

１５％，原因是平均項目合約金額下降的影響超出項目數目增加的影響；以及就以股份為基礎的

付款確認一次性非現金開支約２８０萬元所致。

有關今年上半財年度業績，將於今年１１月９日刊發。（ｕｌ）

