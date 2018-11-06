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即市新聞

06/11/2018 11:17

《窩輪豪情－梁業豪》期指小時圖保歷加通道中軸分好淡

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為消費品製造業
、消費者服務業與地產建築業。此外，超短線投機價值最高的相關正股為美團點評
（０３６９０）、達利食品（０３７９９）與龍湖集團（００９６０），短線（一星期至一個月
）投機價值最高者則為龍湖集團、裕元集團（００５５１）與石藥集團（０１０９３）。
　　今日（６日）港股表現轉靜，屬意料之內的正常現象。淡友將即市防線下壓至２６０７９，
交投逐漸減少。小時圖上，形勢現屬向淡，價位急須升回保歷加通道中軸之上企穩。另一方面，
恆指波幅指數跌至２６﹒３７，衍生權證引伸波幅多處於偏低水平。看來，恆指期權莊家認為美
國中期選舉結果對港股帶來的波動程度將只屬有限，或市場內有不少急於平掉期權長倉計數的沽
盤。
　　恆生指數ＩＢＳＩ現報４９﹒８１７，國企指數ＩＢＳＩ則報５１﹒２８３，顯示藍籌股以
主動沽盤較為積極，國企股則以主動買盤較為積極。整體大市方面，現以藍籌股的主動沽盤覆蓋
範圍較為廣泛。至於短期整體形勢，現以國企股的表現較佳，整體大市則在進行反彈後的整固。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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