【企業盈警】環球通証（０８１９２）料今年首三季虧損增加

《經濟通通訊社６日專訊》環球通証（０８１９２）公布，公司預料截至今年９月３０日之

首三季業績，虧損將會增加，而去年同期則錄虧損１０６０萬元。

公司解釋，錄得虧損主要由於２０１８年財政年度前三季度加密貨幣公平值變動之累計虧損

約９９０萬元，以及公司於區塊鏈技術相關業務研發的重大投資，導致集團於２０１８年財政年

度前三季度之行政開支大幅增加所致。

公司計劃１１月刊發首三季度業績。（ｕｌ）

