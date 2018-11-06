《經濟通通訊社６日專訊》環球通証（０８１９２）公布，公司預料截至今年９月３０日之
首三季業績，虧損將會增加，而去年同期則錄虧損１０６０萬元。
公司解釋，錄得虧損主要由於２０１８年財政年度前三季度加密貨幣公平值變動之累計虧損
約９９０萬元，以及公司於區塊鏈技術相關業務研發的重大投資，導致集團於２０１８年財政年
度前三季度之行政開支大幅增加所致。
公司計劃１１月刊發首三季度業績。（ｕｌ）
06/11/2018 09:08
【企業盈警】環球通証（０８１９２）料今年首三季虧損增加
《經濟通通訊社６日專訊》環球通証（０８１９２）公布，公司預料截至今年９月３０日之
首三季業績，虧損將會增加，而去年同期則錄虧損１０６０萬元。
公司解釋，錄得虧損主要由於２０１８年財政年度前三季度加密貨幣公平值變動之累計虧損
約９９０萬元，以及公司於區塊鏈技術相關業務研發的重大投資，導致集團於２０１８年財政年
度前三季度之行政開支大幅增加所致。
公司計劃１１月刊發首三季度業績。（ｕｌ）
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