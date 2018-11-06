【企業盈警】申酉控股（０８３７７）料今年首三季虧損擴大

《經濟通通訊社６日專訊》申酉控股（０８３７７）預料，公司截至今年９月３０日之首三

季業績，與去年同期相比，虧損將會大幅增加。

公司解釋，虧損擴大主要由於截至今年首三季的直接材料成本及加工費用按年大幅增加，導

致銷售成本上升；以及截至２０１８年９月３０日止九個月的員工成本及董事酬金較去年同期增

加。

有關今年首三季業績，將於今年１１月９日刊發。（ｕｌ）

