《談國論企－黎偉成》習：堅持開放不封閉要共贏不獨佔

《談國論企》中國國家主席習近平２０１８年１１月５日在首屆中國國際進口博覽會開幕發

表主旨演講時，強調要「推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展，

讓各國人民共享經濟全球化和世界經濟增長成果」，並力表「各國應該堅持要開放不要封閉，要

合作不要對抗，要共贏不要獨佔」，明顯是對特朗普力主的單邊主義、保護主義的強有力回應，

此亦是我不敢看好二人於１１月底時在阿根廷２０國集團Ｇ２０會面。



＊積極推動多邊雙邊合作深入發展非特朗普之想＊



習近平是以《共建創新包容的開放型世界經濟》為題發表演講最惹人注目之語，肯定是「中

國國際進口博覽會是迄今為止世界上第一個以進口為主題的國家級展會，是國際貿易發展史上一

大創舉」，因這高度表明中國不是旦旦強力的爭取出口，甚至透過商品外銷、投資合作對其他國

家「佔便宜」和作出「不公道」的經貿行為；亦正正是中國過去４０年一直堅持改革開放政策的

核心，此因是要先「引進來」，在改革與開放取得成果後，再逐步「走出去」。由是習近平力言

「這體現了中國支持多邊貿易體制、推動發展自由貿易的一貫立場，是中國推動建設開放型世界

經濟、支持經濟全球化的實際行動」，乃有歷史與現實的根據。

歸納習近平的演講，重點有幾個方面：（甲）建議「各國都應該拿出更大勇氣，積極推動開

放合作，實現共同發展」中，有三大「各國應該堅持」，我看最重要的該是（１）第三個「應該

堅持」：「各國應該堅持包容普惠，推動共同發展。各國應該堅持要開放不要封閉，要合作不要

對抗，要共贏不要獨佔；應該落實２０３０年可持續發展議程，減少全球發展不平衡，推動經濟

全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展，讓各國人民共享經濟全球化和世界

經濟增長成果」。此語道出共同發展的重要性，是「要共贏不要獨佔」，更為整篇講話最關鍵之

處，而「不要獨佔」，即使不明確點名，誰都知道所言對準的肯定是特朗普。

另兩個「應該堅持」分別為（２）各國應該堅持開放融通，拓展互利合作空間；和（３）各

國應該堅持創新引領，加快新舊動能變換。

在（乙）進一步擴大開放，習近平強調中國將在以下幾方面加大推進力度，所涉的五大重點

，我認為最重要的該是（一）第五點之「進動多邊和雙邊合作深入發展」，習近平不僅言及中國

的（Ｉ）原則「一貫主張，堅持維護世界貿易組織規則，支持對世界貿易組織進行必要改革，共

同桿衛多邊貿易體制」，更表示（ＩＩ）中國願推動早日達成區域全面經濟夥伴關係協定，加快

推進中歐投資協定談判，加快中日韓自由貿易區談判進程。中國將認宜實施２０１８年中非合作

論壇北京峰會提出的「八大行動」，支持２０國集團、亞太經合組織、上海合作組織、金磚國家

等機制發揮更大作用。



＊激發進口潛力更保知識產權擴市場准入＊



當然是要（ＩＩＩ）中國將繼續推進共建「一帶一路」，堅持共商共建共享，為全球提供開

放合作的國際平台。

既然要強化進口，故跟進的政策性措施有（二）「持續放寬市場准入」：中國已經進一步精

簡了外商投資准人負面清單，減少投資限制，提升投資自由化水平，正穩步擴大金融業開放，持

續推進服務業開放，深化農業、採礦業、製造業開放，加快電信、教育、醫療、文化等領域開放

進程。凡此，可見放寬准入的範圍相當廣泛。

（三）「營造國際一流營商環境」：中國將加快出台（ａ）外商投資法規，完善公開、透明

的涉外法律體系，全面深入實施准入前國民待遇加負面清單管理制度；（ｂ）對中國境內註冊的

各類企業一視同仁、平等對待；（ｃ）保護外資企業合法權益，堅決依法懲處侵犯外商合法權益

特別是侵犯知識產權行為，提高知識產權審查質量和審查效率，引入懲罰性賠償制度。知識產權

之保護，十分重要，而「引入懲罰性賠償制度「對付違法者，更是十分重要，當然是不折不扣的

如實執行。

（四）「打造對外開放新高地」。中國將支持自由貿易試驗區深化改革創新，抓緊研究提出

海南分步驟、分階段建設自由貿易港政策和制度體系，加快探索建設中國特色自由貿易港進程。

重要的基礎，肯定是（五）第一點之「激發進口潛力」。中國將促進居民收入增加、消費力增強

，培育中高端消費新增長點，持續釋放國內市場潛力，擴大進口空間；將進一步降低關稅，提升

通關便利水平，削減進口環節制度成本，加快跨境電子商務等新業態新模式發展。中國真誠向各

國開放市場，中國國際進口博覽會不僅要年年辦下去，而且要辦出水平、辦出成效、越辦越好。

至於中國經濟，習近平的看法是「運行總體平穩、穩中有進」，又非特朗普順口開河式的說

甚麼中國經濟已經受損。需要注意的，是習近平眼中，（１）中國經濟發展健康穩定的基本面沒

有改變，支撐高質量發展的生產要素條件沒有改變，長期穩中向好的總體勢頭沒有改變。（２）

中國具有保持經濟長期健康穩定發展的諸多有利條件。（３）對前進中遇到的問題，我們正在採

取措施積極加以解決。

由是他認為「相信只要我們保持戰略定力，全面深化改革開放，深化供給側結構性改革，下

大氣力解決存在的突出矛質和問題，中國經濟就一定能加快轉入高質量發展軌道，中國人民就一

定能戰勝前進道路上的一切困難挑戰，中國就一定能迎來更加光明的發展前景」。

「中國國際進口博覽會不是中國獨唱的，而是各國的大合唱」，為習近平對博覽會的重點「

推銷」，他希望「各位嘉賓深入探討全球經濟治理體系改革新思路，共同維護自由貿易和多邊貿

易體制，共建創新包容的開放型世界經濟，向著構建人類命運共同體目標不懈奮鬥，開創人類更

加美好的未來」。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

