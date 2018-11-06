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即市新聞

06/11/2018 09:40

《異動股》瑞聲科技（０２０１８）後日放榜，現跌近２％

　　《經濟通通訊社６日專訊》美國蘋果公司股價下跌，瑞聲科技（０２０１８）繼上日跌勢，
現報６１元，跌１﹒８５％，盤中低報６０﹒３５元，曾失守１０天線（約６０﹒７７５元），
暫成交達７６萬股，涉資４６５３萬元。瑞聲將於本周四（８日）公布第三季業績。
　　瑞聲最新遭麥格理維持跑輸大市評級，目標價５７元。
　　另外，舜宇光學（０２３８２）現報７８﹒４５元，跌０﹒０６％，盤中低報７７﹒６５元
，暫成交達１０１萬股，涉資８００６萬元。
　　現時，恆生指數報２５９０５，跌２８點或跌０﹒１１％，主板成交４１﹒２２億元。國企
指數報１０５５１，升０﹒０７％或升６點。
　　上證綜合指數報２６５１，跌１４點或跌０﹒５３％，成交９９﹒９７億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　　　１１﹒１８元　　　升０﹒５４％
　　華顯光電　（００３３４）　　　　０﹒６４元　　　無升跌
　　通達集團　（００６９８）　　　　１﹒００元　　　無升跌
　　信利國際　（００７３２）　　　　１﹒２２元　　　升２﹒５２％
　　高偉電子　（０１４１５）　　　　０﹒９４元　　　無升跌
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　　４﹒３１元　　　升１﹒１７％
　　富智康集團（０２０３８）　　　　０﹒７４元　　　無升跌
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　　　３﹒４２元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

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