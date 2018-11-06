《異動股》瑞聲科技（０２０１８）後日放榜，現跌近２％

《經濟通通訊社６日專訊》美國蘋果公司股價下跌，瑞聲科技（０２０１８）繼上日跌勢，

現報６１元，跌１﹒８５％，盤中低報６０﹒３５元，曾失守１０天線（約６０﹒７７５元），

暫成交達７６萬股，涉資４６５３萬元。瑞聲將於本周四（８日）公布第三季業績。

瑞聲最新遭麥格理維持跑輸大市評級，目標價５７元。

另外，舜宇光學（０２３８２）現報７８﹒４５元，跌０﹒０６％，盤中低報７７﹒６５元

，暫成交達１０１萬股，涉資８００６萬元。

現時，恆生指數報２５９０５，跌２８點或跌０﹒１１％，主板成交４１﹒２２億元。國企

指數報１０５５１，升０﹒０７％或升６點。

上證綜合指數報２６５１，跌１４點或跌０﹒５３％，成交９９﹒９７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） １１﹒１８元 升０﹒５４％

華顯光電 （００３３４） ０﹒６４元 無升跌

通達集團 （００６９８） １﹒００元 無升跌

信利國際 （００７３２） １﹒２２元 升２﹒５２％

高偉電子 （０１４１５） ０﹒９４元 無升跌

丘鈦科技 （０１４７８） ４﹒３１元 升１﹒１７％

富智康集團（０２０３８） ０﹒７４元 無升跌

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒４２元 無升跌

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（ｓｃ）

