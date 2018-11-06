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06/11/2018 09:50

《中資異動》傳明年新能源車補貼減少４０％，比亞迪現跌逾２％

　　《經濟通通訊社６日專訊》據《電池中國網》引述消息人士指，明年新能源汽車補貼整體將
減少４０％，同時取消低續航里程的乘用車補貼；高續航里程的乘用車補貼下調一個梯度，如超
過４００公里續航的新能源汽車明年減少１萬元人民幣補貼，３００至４００公里的減少
１﹒１萬元人民幣。
　　比亞迪股份（０１２１１）現報５０﹒４元，跌２﹒４２％，盤中低報５０﹒１元，失守２
０天線（約：５０﹒６２０元），暫成交達５８萬股，涉資２９２２萬元。
　　另外吉利汽車（００１７５）報１６﹒１６元，跌３﹒１２％，盤中低報１６﹒１４元，暫
成交達７６５萬股，涉資１﹒２５億元。
　　現時，恆生指數報２５９１０，跌２３點或跌０﹒０９％，主板成交１０４﹒２５億元。國
企指數報１０５５６，升０﹒１１％或升１１點。
　　上證綜合指數報２６５１，跌１３點或跌０﹒５２％，成交２５７﹒１５億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　五菱汽車（００３０５）　　　０﹒３０５元　　　無升跌
　　東風集團（００４８９）　　　７﹒９１０元　　　跌０﹒３８％
　　華晨中國（０１１１４）　　　７﹒１５０元　　　跌０﹒１４％
　　北京汽車（０１９５８）　　　４﹒５５０元　　　升１﹒５６％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　８﹒１２０元　　　跌０﹒８５％
　　長城汽車（０２３３３）　　　４﹒９３０元　　　跌１﹒４０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

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