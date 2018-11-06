《中資異動》傳明年新能源車補貼減少４０％，比亞迪現跌逾２％

《經濟通通訊社６日專訊》據《電池中國網》引述消息人士指，明年新能源汽車補貼整體將

減少４０％，同時取消低續航里程的乘用車補貼；高續航里程的乘用車補貼下調一個梯度，如超

過４００公里續航的新能源汽車明年減少１萬元人民幣補貼，３００至４００公里的減少

１﹒１萬元人民幣。

比亞迪股份（０１２１１）現報５０﹒４元，跌２﹒４２％，盤中低報５０﹒１元，失守２

０天線（約：５０﹒６２０元），暫成交達５８萬股，涉資２９２２萬元。

另外吉利汽車（００１７５）報１６﹒１６元，跌３﹒１２％，盤中低報１６﹒１４元，暫

成交達７６５萬股，涉資１﹒２５億元。

現時，恆生指數報２５９１０，跌２３點或跌０﹒０９％，主板成交１０４﹒２５億元。國

企指數報１０５５６，升０﹒１１％或升１１點。

上證綜合指數報２６５１，跌１３點或跌０﹒５２％，成交２５７﹒１５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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五菱汽車（００３０５） ０﹒３０５元 無升跌

東風集團（００４８９） ７﹒９１０元 跌０﹒３８％

華晨中國（０１１１４） ７﹒１５０元 跌０﹒１４％

北京汽車（０１９５８） ４﹒５５０元 升１﹒５６％

廣汽集團（０２２３８） ８﹒１２０元 跌０﹒８５％

長城汽車（０２３３３） ４﹒９３０元 跌１﹒４０％

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（ｓｃ）

