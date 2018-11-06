【駐京專電】商務部：首９月服務進出口近４萬億，同比增１０％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》商務部服貿司負責人就２０１８年前三季中

國服務進出口情況表示，前三季度，中國服務貿易發展總體平穩，結構不斷優化，質量效益明顯

提升，高質量發展扎實推進。１－９月，中國服務進出口總額３﹒８８萬億元（人民幣﹒下同）

，同比增長１０﹒５％。其中，出口１﹒２７萬億元，增長１４％；進口２﹒６１萬億元，增長

８﹒９％；逆差１﹒３３萬億元。若以美元計，服務進出口、出口和進口增速分別為

１５﹒２％、１８﹒８％和１３﹒６％。

