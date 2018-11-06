《經濟通通訊社記者楊英傑６日上海專電》行政長官林鄭月娥今早在上海復旦大學出席滬港
大學聯盟成立儀式。林鄭在致辭時表示，希望聯盟助兩地高校達到互利共贏、協同創新，為兩地
高等教育及創新作出貢獻。其後林鄭與復旦大學學生進行閉門交流。
滬港大學聯盟是由上海８所大學及香港８所大學共同倡議發起的非盈利性大學合作聯盟，也
是香港自粵港澳高校聯盟、京港大學聯盟後第三個成立的中港高校合作聯盟。
06/11/2018 10:33
【上海專電】滬港大學聯盟今成立，林鄭月娥出席致辭
《經濟通通訊社記者楊英傑６日上海專電》行政長官林鄭月娥今早在上海復旦大學出席滬港
大學聯盟成立儀式。林鄭在致辭時表示，希望聯盟助兩地高校達到互利共贏、協同創新，為兩地
高等教育及創新作出貢獻。其後林鄭與復旦大學學生進行閉門交流。
滬港大學聯盟是由上海８所大學及香港８所大學共同倡議發起的非盈利性大學合作聯盟，也
是香港自粵港澳高校聯盟、京港大學聯盟後第三個成立的中港高校合作聯盟。
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