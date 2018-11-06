【進博會】中國首發服務進口報告：近５年對全球服務增長貢獻居首

《經濟通通訊社記者楊英傑６日上海專電》今日中國政府在上海進博會上公布《中國服務進

口報告２０１８》，是中國首次在服務進口方面發布的報告，顯然在回應貿易戰美方對中方的指

控。

報告指，中國是全球服務貿易增長的重要貢獻者，過去３５年來，中國服務進扣年均增長

１６﹒８％，全球排名第一，中國對全球服務進口增長的貢獻為９﹒８％，全球排名第二。過去

５年來，全球服務進口年均增速僅為３％，但中國服務進口實現年均１０﹒７％增長；對全球服

務進口增長的貢獻達２５﹒８％，是最大貢獻者。

報告又指，中國還是全球服務貿易自由化的重要推動者，積極倡導多邊貿易體制改革，擴大

服務領域開放水平。中國領導人出席多邊會議期間，多次闡明支持多邊貿易體制、推動建設開放

型世界經濟的堅定立場。

報告續指，中國服務市場開放之門越開越大，年內重點放寬銀行、券商、基金公司、期貨公

司、保險等金融機構外資准入限制，放開會計審計、建築設計、評級服務等領域外准準入限制，

推進電信、互聯網、文化、教育、交通運輸等領域有序開放，進一步推動服務業領域擴大開放，

創造公平競爭環境。

商務部服貿司司長冼國義表示，去年中國服務進口比加入世貿組織時增長了１１倍，佔世界

服務進口的比重從２﹒６％提升到９％位列全球第二位。冼國義指，擴大服務進口是新時代中國

自身發展的需要。

