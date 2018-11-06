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06/11/2018 15:35

【進博會】中國首發服務進口報告：近５年對全球服務增長貢獻居首

　　《經濟通通訊社記者楊英傑６日上海專電》今日中國政府在上海進博會上公布《中國服務進
口報告２０１８》，是中國首次在服務進口方面發布的報告，顯然在回應貿易戰美方對中方的指
控。
　　報告指，中國是全球服務貿易增長的重要貢獻者，過去３５年來，中國服務進扣年均增長
１６﹒８％，全球排名第一，中國對全球服務進口增長的貢獻為９﹒８％，全球排名第二。過去
５年來，全球服務進口年均增速僅為３％，但中國服務進口實現年均１０﹒７％增長；對全球服
務進口增長的貢獻達２５﹒８％，是最大貢獻者。
　　報告又指，中國還是全球服務貿易自由化的重要推動者，積極倡導多邊貿易體制改革，擴大
服務領域開放水平。中國領導人出席多邊會議期間，多次闡明支持多邊貿易體制、推動建設開放
型世界經濟的堅定立場。
　　報告續指，中國服務市場開放之門越開越大，年內重點放寬銀行、券商、基金公司、期貨公
司、保險等金融機構外資准入限制，放開會計審計、建築設計、評級服務等領域外准準入限制，
推進電信、互聯網、文化、教育、交通運輸等領域有序開放，進一步推動服務業領域擴大開放，
創造公平競爭環境。
　　商務部服貿司司長冼國義表示，去年中國服務進口比加入世貿組織時增長了１１倍，佔世界
服務進口的比重從２﹒６％提升到９％位列全球第二位。冼國義指，擴大服務進口是新時代中國
自身發展的需要。

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