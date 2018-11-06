【駐京專電】人行：不要誇大或迷信區塊鏈功能，要立足實際情況

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》人行發布工作論文《區塊鏈能做什麼、不能

做什麼？》，該論文認為，目前真正落地並產生社會效益的區塊鏈項目很少，除了區塊鏈物理性

能不高以外，區塊鏈經濟功能的短板也是重要原因。應在持續研究和試驗的基礎上，理性客觀評

估區塊鏈能做甚麼、不能做甚麼。不要誇大或迷信區塊鏈的功能。區塊鏈應用要立足實際情況。

目前區塊鏈投融資領域泡沫明顯。



＊區塊鏈匿名特徵增加金融交易中反洗錢難度＊



一是不要誇大或迷信區塊鏈的功能。這些年的行業實踐已經證明一些區塊鏈應用方向是不可

行的。特別是，現代金融體系在發展過程中不斷吸收各種技術創新。技術創新只要有助於提高金

融資源配置效率以及金融交易的安全性、便利性，就會融入金融體系。迄今為止，還沒有一項技

術創新對金融體系產生過顛覆性影響，區塊鏈也不會例外。加密貨幣供給沒有靈活性，缺乏內在

價值支撐和主權信用擔保，無法有效履行貨幣職能，不可能顛覆或取代法定貨幣。區塊鏈的匿名

特徵反而會增加金融交易中反洗錢（ＡＭＬ）和「了解你的客戶」（ＫＹＣ）的實施難度。

但也要看到，中國的一些國情提供了實踐區塊鏈的機會，比如數字票據交易平台有助於緩解

中國票據市場分散化的問題。

二是區塊鏈應用要立足實際情況，不要拘泥於一些過於理想化的宗旨。比如，用科技來替代

制度和信任是非常困難的，在很多場景甚至就是烏托邦。再比如，去中心化與中心化各有適用場

景，不存在優劣之分。現實中完全的去中心化和完全的中心化場景都不多見。很多區塊鏈項目從

去中心化宗旨出發，但後期或多或少引入了中心化成分，否則就沒法落地。比如，區塊鏈外信息

寫入區塊鏈內，往往需要一個可信任的中心化機構，完全的去中心化是不可能的。

三是目前區塊鏈投融資領域泡沫明顯，投機炒作、市場操縱甚至違規違法等行為普遍，特別

是涉及公開發行交易的Ｔｏｋｅｎ的項目。政府有關部門應加強監管，防範金融風險。

