《午市前瞻》港股維持悶局，料２６０００點水平窄幅上落

《經濟通通訊社６日專訊》美國中期選舉前夕，美股個別發展，今早人民幣偏軟加上Ａ股走

低，港股維持悶局，整體走勢先升後跌。恆指今早高開１２７點報２６０６２點已為早上最高位

，其後由升轉跌，失守二萬六關口，一度低見２５８２６，最新半日收跌３９點或跌

０﹒１５％，收報２５８９４，主板成交４５３﹒５８億元。國企指數午收１０５４３，跌１點

。

滬綜指半日報２６３７，跌２８點或跌１﹒０５％，成交８５９﹒０７億元人民幣。



＊傳蘋果公司叫停生產線計劃，瑞聲急挫近７％＊



重磅股方面個別發展。騰訊（００７００）昨宣布全線啟用健康系統後，股價今日再挫失守

２９０關口，午收２８８﹒８元，走低１﹒２３％。友邦（０１２９９）跌０﹒４％，報

６１﹒９５元。明日公布業績的港交所（００３８８）收低０﹒２７％，報２２０﹒４元。匯控

（００００５）逆市升０﹒４６％，報６５﹒８元。中銀（０２３８８）遭海通國際削目標價及

評級，收報２９﹒４元，走低２﹒６５％

蘋果公司今季盈利預測遜預期，加上傳叫停ｉＰｈｏｎｅ ＸＲ新增生產線計劃，供應商瑞

聲科技（０２０１８）領跌，半日瀉６﹒６８％，報５８元，而舜宇（０２３８２）亦下滑

７﹒０１％，報７３元，為跌幅最大藍籌。通達集團（００６９８）跌１％，報０﹒９９元。高

偉電子（０１４１５）跌１﹒０６％，報０﹒９３元。丘鈦科技（０１４７８）逆市升

１﹒８８％，報４﹒３４元。



＊傳明年新能源汽車補貼減少，比亞迪下跌３％＊



據《電池中國網》引述消息人士指，明年新能源汽車補貼整體將減少４０％，同時取消低續

航里程的乘用車補貼；汽車股受消息影響下挫，比亞迪（０１２１１）報５０﹒１元，跌３％；

吉利（００１７５）報１５﹒７６元，跌５﹒５２％；廣汽（０２２３８）午收挫０﹒７３％，

報８﹒１３元。華晨（０１１１４）跟跌０﹒５６％，報７﹒１２元。

美國日前公布對伊朗第二批制裁細節，其中暫時允許八個國家繼續入口伊朗石油，當中包括

中國。「三桶油」同升，中海油（００８８３）升１﹒４８％，午收１３﹒７２元；中石化

（００３８６）微升０﹒９％，報６﹒７２元；中石油（００８５７）升１﹒２１％，報

５﹒８７元。



＊中資電訊股逆市升，鐵塔首獲大摩予增持評級＊



中資電訊股逆市走強，其中聯通（００７６２）報８﹒５１元，升１﹒３１％；中國鐵塔（

００７８８）獲大摩首予增持評級及目標價１﹒５元，中午報１﹒１６元，升１﹒７５％；中國

移動（００９４１）報７３﹒２５元，升０﹒６９％；中電信（００７２８）報３﹒８２元，升

１﹒８７％。

濠賭股全線走低，其中金沙中國（０１９２８）走低３﹒０９％，報３２﹒９元；銀娛

（０００２７）跌２﹒２６％，報４５﹒５元；美高梅（０２２８２）跌３﹒１６％，報

１２﹒２４元，永利澳門（０１１２８）走低２﹒１５％，報１８﹒２元；新濠國際

（００２００）軟１﹒５９％，報１３﹒６２元；澳博控股（００８８０）跌３﹒３１％，報６

﹒７２元。（ｓｃ）



＊李偉傑：看好中資券商股，料港所業績無驚喜＊



港股今日先升後跌。財經評論員李偉傑向《經濟通通信社》表示，港股今日受人民幣及Ａ股

偏軟影響，料港股今日維持悶局於二萬六千點間窄幅上落。他指午市人民幣若轉升，港股

有望收復２６０００點關口。另外，今日美國將會舉行中期選舉，李偉傑認為若共和黨失去眾議

院控制權，市場對美國經濟將持審慎態度，港股可能再有震盪，或於２０天線（約２５４９６點

）至５０天線（約２６６１１點）間上落。

個別板塊方面，李偉傑指出中國近期頻頻出手救市，其中在港的中資券商股可看高一線，加

上昨日中國國家主席習近平透露，將在上海證券交易所設立科創板，作為保薦人的中資券商股料

可受惠，其中看好海通證券（０６８３７）可於８元左右買入，料可上望９﹒５元水平，惟跌穿

７﹒２元便要止蝕離場。

此外，港交所明日（７日）公布第三季業績，李偉傑表示港股市況轉差，成交量不高，業績

應無太大驚喜，惟可留意有沒有新產品發布，或可成業績焦點。（ｓｃ）

