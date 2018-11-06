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即市新聞

06/11/2018 15:05

《美元走勢－羅明立》美對華態度已改變，貿易戰不會因選舉而消失

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１３﹒４３　　　１１３﹒２３　　　１１３﹒４０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１４１４　　　１﹒１３９９　　　１﹒１４０９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０６６　　　１﹒３０４２　　　１﹒３０６４
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒００５５　　　１﹒００４２　　　１﹒００４３
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３７０　　　７﹒８３０５　　　７﹒８３４８

　　《美元走勢》星期一（５日）公布的環球經濟數據不多，投資者大多觀望即將舉行的美國中
期選舉。美匯由高位略為回落，非美貨幣在亞洲時段下滑後逐步回升，大家入市意欲都不大。現
時市場預計民主共和兩黨將分掌兩院，未來政策推行可能欠順利，但此因素已反映到資產價格上
，除非結果出人意表，否則即市影響不大。關鍵是未來會使出甚麼政策推動經濟，特朗普之前一
直倡議的萬億基建能否出台，另外就是在兩院分治的情況下，中美關係將如何發展。
　
　　有分析指現時美國對中國的態度已跟以往有明顯轉變，兩黨都認為中國已成為可能威脅美國
的最主要對手，因此就算政治立場不同，但在面對外部威脅時，兩黨的取態不會有大分別，中期
選舉結果並不會令中美貿易戰突然消失。
　
　　美匯繼續處於窄幅上落，近期市場有較多對非美貨幣有利的消息，如英國脫歐協議接近達成
，經濟數據向好等，都有助持續疲弱的非美貨幣回升。今日（６日）澳洲央行議息後宣布維持利
率不變，對經濟前景看法亦無大改變，家庭支出及薪金增長緩慢仍然會影響經濟，但勞工市場有
改善是利好消息。澳元再次上破５０天線，由年初起，澳元的下行趨勢過程中，反彈多次都突破
５０天線，不過很快又再失守，因此除非能收復上次０﹒７３１０的高位，否則不宜高估其升幅

　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１３﹒３０　　　１１２﹒００　　　１１３﹒８０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１４５０　　　１﹒１３３０　　　１﹒１５１０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　沽出澳元　　０﹒７２６０　　　０﹒７１３０　　　０﹒７３３０
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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