《美元走勢－羅明立》美對華態度已改變，貿易戰不會因選舉而消失

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１３﹒４３ １１３﹒２３ １１３﹒４０

歐元╱美元 １﹒１４１４ １﹒１３９９ １﹒１４０９

英鎊╱美元 １﹒３０６６ １﹒３０４２ １﹒３０６４

美元╱瑞郎 １﹒００５５ １﹒００４２ １﹒００４３

美元╱港元 ７﹒８３７０ ７﹒８３０５ ７﹒８３４８



《美元走勢》星期一（５日）公布的環球經濟數據不多，投資者大多觀望即將舉行的美國中

期選舉。美匯由高位略為回落，非美貨幣在亞洲時段下滑後逐步回升，大家入市意欲都不大。現

時市場預計民主共和兩黨將分掌兩院，未來政策推行可能欠順利，但此因素已反映到資產價格上

，除非結果出人意表，否則即市影響不大。關鍵是未來會使出甚麼政策推動經濟，特朗普之前一

直倡議的萬億基建能否出台，另外就是在兩院分治的情況下，中美關係將如何發展。



有分析指現時美國對中國的態度已跟以往有明顯轉變，兩黨都認為中國已成為可能威脅美國

的最主要對手，因此就算政治立場不同，但在面對外部威脅時，兩黨的取態不會有大分別，中期

選舉結果並不會令中美貿易戰突然消失。



美匯繼續處於窄幅上落，近期市場有較多對非美貨幣有利的消息，如英國脫歐協議接近達成

，經濟數據向好等，都有助持續疲弱的非美貨幣回升。今日（６日）澳洲央行議息後宣布維持利

率不變，對經濟前景看法亦無大改變，家庭支出及薪金增長緩慢仍然會影響經濟，但勞工市場有

改善是利好消息。澳元再次上破５０天線，由年初起，澳元的下行趨勢過程中，反彈多次都突破

５０天線，不過很快又再失守，因此除非能收復上次０﹒７３１０的高位，否則不宜高估其升幅

。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１３﹒３０ １１２﹒００ １１３﹒８０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１４５０ １﹒１３３０ １﹒１５１０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 沽出澳元 ０﹒７２６０ ０﹒７１３０ ０﹒７３３０

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

