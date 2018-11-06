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06/11/2018 07:58

【大灣區】張曉明：大灣區有利措施，將會陸續出台

　　國家主席習近平昨在進博會開幕致辭時，宣布將長三角一體化上升為國家戰略，與粵港澳大
灣區等國家戰略協同發展。
　　港澳辦主任張曉明接受專訪時表示，長三角和大灣區各有定位，中央對外開放有整體布局，
不一定集中在一個地方。
　　張曉明透露，大灣區有利措施將會陸續出台，相信國家繼續通過港澳與外部世界保持緊密聯
繫。《香港經濟日報》

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