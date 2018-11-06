  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/11/2018 08:10

【港元利率】交銀加港元存息，９個月期２﹒３厘

　　港元１個月拆息１０連跌，但交銀香港仍加港元存息，把９個月年息微升０﹒０２厘，新息
率至２﹒３厘，續問鼎同期最高，跟東亞（０００２３）看齊。市料短存甚波動，減息壓力較大

　　招商永隆預告，今天減３個月以下短存，這是該行自１０月底以來第４度降息；累積減幅最
多是１個月短存，累削０﹒４厘，見１﹒１厘。
　　東亞（０００２３）貨幣及利率交易部主管陳德祥指，港美息差拉闊至近１﹒３厘，創海嘯
後近１０年最大差距，料１個月港元拆息或失守１厘，套息交易將重臨。《香港經濟日報》

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態06/11/2018
佐治亞州或誕 美首位非裔女州長
FOCUS05/11/2018
【FOCUS】大大進博會承諾擴開放 惟「大海論」暗示不懼反面
興證快訊05/11/2018
藍籌季績
國際動態05/11/2018
選舉為王對華「休戰」 特式緩兵之計
中國故事02/11/2018
【進博會】首屆進博會推廣中國正面形象 料公布擴大開放新政
FOCUS02/11/2018
【FOCUS】放低電話即祭「中國計劃」 慎防侵侵「兵不厭詐」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN