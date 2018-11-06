港元１個月拆息１０連跌，但交銀香港仍加港元存息，把９個月年息微升０﹒０２厘，新息
率至２﹒３厘，續問鼎同期最高，跟東亞（０００２３）看齊。市料短存甚波動，減息壓力較大
。
招商永隆預告，今天減３個月以下短存，這是該行自１０月底以來第４度降息；累積減幅最
多是１個月短存，累削０﹒４厘，見１﹒１厘。
東亞（０００２３）貨幣及利率交易部主管陳德祥指，港美息差拉闊至近１﹒３厘，創海嘯
後近１０年最大差距，料１個月港元拆息或失守１厘，套息交易將重臨。《香港經濟日報》
06/11/2018 08:10
【港元利率】交銀加港元存息，９個月期２﹒３厘
港元１個月拆息１０連跌，但交銀香港仍加港元存息，把９個月年息微升０﹒０２厘，新息
率至２﹒３厘，續問鼎同期最高，跟東亞（０００２３）看齊。市料短存甚波動，減息壓力較大
。
招商永隆預告，今天減３個月以下短存，這是該行自１０月底以來第４度降息；累積減幅最
多是１個月短存，累削０﹒４厘，見１﹒１厘。
東亞（０００２３）貨幣及利率交易部主管陳德祥指，港美息差拉闊至近１﹒３厘，創海嘯
後近１０年最大差距，料１個月港元拆息或失守１厘，套息交易將重臨。《香港經濟日報》
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