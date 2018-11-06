【油市博奕】伊朗總統誓言打破華府制裁，形容國家正面臨戰爭狀態

美國對伊朗新一輪制裁正式生效，並促伊朗做回正常國家。但伊朗總統魯哈尼

（Ｈａｓｓａｎ Ｒｏｕｈａｎｉ）形容國家正面臨戰爭狀態，誓言打破華府制裁。

魯哈尼在全國直播演說稱，美國對伊朗強行施壓不會奏效，「我們正面臨戰爭狀態、經濟戰

爭狀態；我們將對抗敵人的欺壓，我們必須挺身而出取勝。」

他續指，美國企圖徹底阻止伊朗石油銷售，但伊朗會繼續售賣石油、打破制裁。伊朗國營電

視台則播出軍演片段，外界視為向美國展示實力。《香港經濟日報》

