美國對伊朗新一輪制裁正式生效，並促伊朗做回正常國家。但伊朗總統魯哈尼
（Ｈａｓｓａｎ Ｒｏｕｈａｎｉ）形容國家正面臨戰爭狀態，誓言打破華府制裁。
魯哈尼在全國直播演說稱，美國對伊朗強行施壓不會奏效，「我們正面臨戰爭狀態、經濟戰
爭狀態；我們將對抗敵人的欺壓，我們必須挺身而出取勝。」
他續指，美國企圖徹底阻止伊朗石油銷售，但伊朗會繼續售賣石油、打破制裁。伊朗國營電
視台則播出軍演片段，外界視為向美國展示實力。《香港經濟日報》
06/11/2018 08:18
【油市博奕】伊朗總統誓言打破華府制裁，形容國家正面臨戰爭狀態
美國對伊朗新一輪制裁正式生效，並促伊朗做回正常國家。但伊朗總統魯哈尼
（Ｈａｓｓａｎ Ｒｏｕｈａｎｉ）形容國家正面臨戰爭狀態，誓言打破華府制裁。
魯哈尼在全國直播演說稱，美國對伊朗強行施壓不會奏效，「我們正面臨戰爭狀態、經濟戰
爭狀態；我們將對抗敵人的欺壓，我們必須挺身而出取勝。」
他續指，美國企圖徹底阻止伊朗石油銷售，但伊朗會繼續售賣石油、打破制裁。伊朗國營電
視台則播出軍演片段，外界視為向美國展示實力。《香港經濟日報》
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