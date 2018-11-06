恆地（０００１２）及新世界（０００１７）合作發展的元朗細價新盤「尚悅．嶺」，昨日
（５日）首度推售１５２伙，昨傍晚起陸續接受買家登記。就記者現場所見，有約百組買家到場
登記，當中以年輕買家為主。
昨晚分為Ａ組及Ｂ組推售單位，Ａ組大手買家須購買最少兩個但不多於４個單位，而Ｂ組普
通買家則最多購入兩伙，但所有買家最多只可購入１伙開放式單位。據了解，昨晚Ａ組並未有錄
得大手客入市認購單位，反映整體銷情由散客用家支撐。據市場消息指出，項目昨晚成功沽出約
７５伙，佔首輪單位約一半。《香港經濟日報》
06/11/2018 08:20
【本港樓市】恒地（１２）新世界尚悅嶺沽７５伙，佔首輪近半
恆地（０００１２）及新世界（０００１７）合作發展的元朗細價新盤「尚悅．嶺」，昨日
（５日）首度推售１５２伙，昨傍晚起陸續接受買家登記。就記者現場所見，有約百組買家到場
登記，當中以年輕買家為主。
昨晚分為Ａ組及Ｂ組推售單位，Ａ組大手買家須購買最少兩個但不多於４個單位，而Ｂ組普
通買家則最多購入兩伙，但所有買家最多只可購入１伙開放式單位。據了解，昨晚Ａ組並未有錄
得大手客入市認購單位，反映整體銷情由散客用家支撐。據市場消息指出，項目昨晚成功沽出約
７５伙，佔首輪單位約一半。《香港經濟日報》
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