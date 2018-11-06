【中期選舉】民主黨優勢收窄，料仍有力奪眾院

美國中期選舉今日舉行，最新民調顯示，民主黨整體支持率領先幅度收窄至７個百分點，惟

預計仍能取得眾議院２２５席，比過半數門檻多７席。

總統特朗普與前總統奧巴馬同以經濟議題，為兩黨候選人拉票。特朗普警告民主黨會破壞他

治下的繁榮經濟；奧巴馬則反嗆特朗普及共和黨大話連篇，認為經濟有今日是他的功勞。

《香港經濟日報》

