【中期選舉】佐治亞州或誕美首位非裔女州長

美國中期選舉除了國會參眾兩院，亦會投選州長，當中焦點落在佐治亞州，民主黨候選人阿

布拉姆（Ｓｔａｃｅｙ Ａｂｒａｍｓ）或成美國首名非洲裔女州長。

此外，身兼共和黨候選人的州務卿肯普（Ｂｒｉａｎ Ｋｅｍｐ）在中選前夕指控有人企圖

入侵選民登記系統，矛頭指向民主黨，並引發各界非議肯普在選舉擁有雙重身份，存在角色衝突

。《香港經濟日報》

