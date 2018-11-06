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06/11/2018 08:29

【中期選舉】佐治亞州或誕美首位非裔女州長

　　美國中期選舉除了國會參眾兩院，亦會投選州長，當中焦點落在佐治亞州，民主黨候選人阿
布拉姆（Ｓｔａｃｅｙ　Ａｂｒａｍｓ）或成美國首名非洲裔女州長。
　　此外，身兼共和黨候選人的州務卿肯普（Ｂｒｉａｎ　Ｋｅｍｐ）在中選前夕指控有人企圖
入侵選民登記系統，矛頭指向民主黨，並引發各界非議肯普在選舉擁有雙重身份，存在角色衝突
。《香港經濟日報》

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